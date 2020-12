Giovedì 3 dicembre, dalle 21.25 su Rai 3, va in onda la prima puntata di Qui e adesso, condotto da Massimo Ranieri. Accanto a lui sul palco il cast fisso composto da Maria di Biase, i The Jackal e Le EbbaneSis.

Dopo il successo di Sogno e son desto, andato in onda su Rai 1 per tre edizioni, il cantante partenopeo torna con un show tutto suo sul terzo canale per festeggiare 50 anni di carriera. Lo spettacolo si svolge in due ambienti. Il primo è il Teatro Sistina di Roma, dove propone dei nuovi arrangiamenti e i brani più celebri. L’altro è il camerino, dove Ranieri incontra in un clima più intimo colleghi ed amici.

Gli ospiti della puntata d’esordio di Qui e adesso sono: Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi e Cristiana Dell’Anna. E ancora Adriano Panatta, Marino Bartoletti e l’avvocato Giorgio Assumma.

Qui e adesso doveva esordire lo scorso 26 novembre. Ma è slittato per la messa in onda del documentario dedicato a Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre. Sono previste quattro puntate e l’ultima verrà trasmessa il giorno della Vigilia di Natale.

Qui e adesso 3 dicembre, Ranieri, Rai 3, prima puntata