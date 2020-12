Nuovo appuntamento con Non è L’Arena, oggi domenica 6 dicembre 2020. Il programma di Massimo Giletti è in onda in diretta alle 20.30 su La7.

Non è L’Arena 6 dicembre il giallo del piano pandemico e l’emergenza Covid

Riflettori puntati sull’Oms,in particolare sul giallo del Piano pandemico che sarebbe fermo al 2006. Riflettori puntati anche sul misterioso dossier della sezione Oms di Venezia, pubblicato e scomparso nel giro di 24 ore.

Quest’ultimo faceva riferimento al mancato aggiornamento del piano del 2006. E descriveva luci e ombre della preparazione e gestione italiana della crisi da Covid-19. Se ne parla, in studio, con Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Matteo Bassetti. Presente anche Consuelo Locati, legale dell’associazione creata dai familiari delle vittime del Covid nella bergamasca. Proprio l’avvocato aveva depositato a settembre quel dossier ora “sparito” presso la Procura di Bergamo che indaga per epidemia colposa.

Continua l’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Campania e sull’ospedale modulare del Ruggi di Salerno, oggetto di un recente blitz dei Nas.

Immagini e filmati che raccontano più delle parole. In studio per il dibattito ancora Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Sandra Amurri, Tommaso Cerno, Maria Luisa Iavarone, Michele Sarno e Luigi Greco.

Emergenza Calabria

Giletti e la sua squadra si occuperanno poi della Calabria. In una regione commissariata da tempo e con un sistema sanitario in crisi per l’emergenza Covid, come si sta comportando la classe politica locale? I privilegi della “casta” sono ancora intoccabili?

Massimo Giletti ne discute con Sandra Amurri, Alessandro Cecchi Paone e Lino Polimeni.

Ultimi aggiornamenti sul caso Genovese

Le telecamere di Non è L’Arena tornano sul caso Genovese. Nuove testimonianze aprono altri scenari. Sembra che il caso di Milano non sia isolato. E che ci siano altre situazioni simili non ancora portate alla luce.

I telespettatori lo scoprono con Daniele Leali, il dj e imprenditore amico di Alberto Genovese. Contribuiscono alla discussione Nunzia De Girolamo e Luca Telese.