Ha per titolo Ci vediamo al cavallo il singolare programma con Enrico Bertolino in onda su Rai 2 in seconda serata. L’appuntamento è per il 22 dicembre. Solo in questa data i telespettatori della seconda rete scopriranno il motivo per il quale il comico si è incatenato al cavallo di viale Mazzini. Una sfida, ma anche una particolarissima reunion.

Ci vediamo al cavallo con Enrico Bertolino

Enrico Bertolino incatenato al Cavallo della Rai è solo l’anticipazione di quanto accade nel programma “Ci vediamo al Cavallo”.

Avverrà una reunion speciale in occasione dei 21 anni dalla messa in onda della prima puntata di Convenscion, storico programma comico della seconda rete pubblica. Tutto il cast si ritrova sotto l’albero, o meglio accanto al cavallo simbolo tradizionale della Rai.

Per chi non ricordasse, Convenscion è stato un programma televisivo italiano di genere comico condotto da Enrico Bertolino e Natasha Stefanenko. A trasmetterlo, Rai 2 dal 1999 al 2002.

Il programma, ideato da Gregorio Paolini, includeva tra gli autori Stefano Disegni, Beppe Tosco, Andrea Zalone, Stefano Sarcinelli e Luciano Fruttaldo. La regia era di Celeste Laudisio. Al centro del programma i monologhi di Enrico Bertolino e gli interventi di altri comici. Da questo palcoscenico si sono fatti conoscere al grande pubblico personaggi come Max Tortora, Tullio Solenghi, Sergio Friscia, Ale e Franz, Francesca Reggiani, Neri Marcorè e Ubaldo Pantani.

La reunion di autori e personaggi storici del programma

Gli autori e i personaggi storici della trasmissione si sono riuniti per un particolarissimo regalo di Natale. Tutti insieme danno vita a Ci vediamo al Cavallo.

Rivedremo tutta la band di Convenscion, riascolteremo le battute più significative divenute cult. Ma assisteremo anche a nuovissimi sketch. A riprendere il proprio psoto al timone del programma c’è, oggi come allora, Enrico Bertolino.

I telespettatori più giovani potranno rivedere, ad esempio, Sergio Friscia che imita il Commissario Montalbano mentre discute animatamente con Catarella.

Natasha Stefanenko duetta di nuovo con Bertolino. Riascolteremo Max Tortora imitare Alberto Sordi e Luciano Rispoli. Tullio Solenghi imitava Achille Mughini e un improbabile Zorro gay chiamato “Zovvo”, Imperdibile, ieri come oggi, la parodia di Alberto Angela fatta da un convincente Neri Marcorè. Esordiva un giovanissimo Ubaldo Pantani. Mentre rimasta un cult, la parodia dei “Pooh-Zombies”, sketch satirici sui Pooh impersonati da Tortora, Disegni, Fruttaldo e Sarcinelli,

Tra le new entry ci sono Barbara Foria e Arianna Porcelli Safonov.

Il programma è prodotto da Hangar tv di Gregorio Paolini, ideatore e autore del format insieme a Stefano Sarcinelli, Luciano Fruttaldo e Maria Grazia Sebastianelli.