Stasera in tv 7 dicembre 2020. Su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip. Rai 2 trasmette lo show Guarda Stupisci, con Renzo Arbore e Nino Frassica. Molti i reality ed i film, tra cui Live! Corsa contro il tempo, su Italia 1. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 7 dicembre 2020 programmi Rai

Su Rai 1, alle 21.25, vanno in onda gli episodi undici e dodici di Vite in fuga. Finale di stagione per la serie tv italiana di genere thriller con Anna Valle e Claudio Gioè. In questi episodi, Claudio prende in considerazione l’ipotesi di tornare a Roma e costituirsi. La misteriosa scomparsa dei figli Ilaria e Alessio cambia però i suoi piani. I coniugi Caruana, nonostante l’allontanamento, decidono di riunirsi alla disperata ricerca dei ragazzi.

Su Rai 2, alle 21.20, le repliche Special Selection dell’educational-show Guarda Stupisci. Il programma va in onda in prima serata, per due appuntamenti, il 7 ed il 14 dicembre 2020. La trasmissione propone di raccontare la storia della cultura, della musica, del cinema e della televisione italiani attraverso uno spettacolo con cantanti, attori e musica dal vivo. Conducono Nino Frassica e Andrea Delogu, accompagnati dall’Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

Su Rai 3, alle 21.20, il programma Report. In questa puntata, si torna a parlare di emergenza COVID-19 e dell’impatto fortemente negativo sull’economia italiana. I giornalisti d’inchiesta analizzano le dinamiche di controllo di uno dei principali sindacati italiani, ovvero la Cisl.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza Ender’s Game. Ender è un giovane ragazzo che viene selezionato per un training militare avanzato dopo estenuanti prove. Il suo compito è guidare gli eserciti terrestri in una battaglia contro una razza aliena che ha invaso il pianeta. La pellicola è la trasposizione cinematografica del romanzo omonimo scritto da Orson Scott Card.

Su Rai 5, alle 20.56, il film drammatico Hannah. Charlotte Rampling interpreta Hannah, una donna anziana nella sua lenta discesa nella depressione. Cerca disperatamente di trovare una distrazione per non pensare all’arresto del marito. Frequenta perciò, oltre al lavoro, corsi di teatro, piscina ed altri hobby. Il figlio, inoltre, non vuole frequentarla, lasciandola completamente sola.

Programmi in onda su Mediaset, La7 e Real Time



Stasera in tv 7 dicembre 2020, su Rete 4, alle 21.20, va in onda Quarta Repubblica. I dibattiti della puntata sono incentrati sul tema COVID-19. L’alto tasso di mortalità in Italia, le pesanti restrizioni in vista delle festività natalizie ed i conseguenti contraccolpi economici delle imprese sono alcuni degli argomenti principali. Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’economista Carlo Cottarelli sono ospiti di Nicola Porro.

Su Canale 5, alle 21.20, torna il reality Grande Fratello Vip 2020. In questa puntata non viene eliminato nessun concorrente. L’unica a lasciare la Casa è Elisabetta Gregoraci, che ha scelto spontaneamente di abbandonare il gioco per poter tornare a casa dal figlio e trascorrere in famiglia le vacanze natalizie. Non si tratta pertanto di un’eliminazione. Il più votato dal pubblico sarà immune alle prossime nomination, mentre il meno votato andrà direttamente al televoto.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di genere action thriller Live! Corsa contro il tempo. Aaron Eckhart interpreta un poliziotto impegnato in una corsa contro il tempo per salvare una ragazza da un rapimento. I suoi movimenti sono seguiti da telecamere live.

Stasera in tv 7 dicembre 2020, su La7, alle 21.15, vanno in onda gli episodi diciotto e diciannove della sedicesima stagione della serie tv Grey’s Anatomy. Nel primo episodio in onda, Meredith organizza una giornata di chirurgia pro-bono dell’ospedale, ma si trova presto sopraffatta dai pazienti. Link rifiuta un’importante offerta di lavoro come medico della squadra dei Mariners e raccomanda Nico, che invece lo accetta. Nel secondo episodio in onda, Richard, Maggie, Teddy e Hayes si recano a Los Angeles in qualità di rappresentanti dell’ospedale Grey Sloan per partecipare ad una conferenza sull’innovazione chirurgica.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite. In questo episodio viene raccontata la storia di Joyce, una donna con gravi problemi di peso che non esce di casa da circa 3 anni. Il dottor Now accorre in suo aiuto, ma la donna è tormentata da un passato infelice vissuto con la madre e non riesce a seguire le indicazioni della terapia.

Stasera in tv 7 dicembre 2020, film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, va in onda il film Western Sole rosso. Ambientato verso la fine del diciannovesimo secolo. Durante un viaggio verso Washington, un’ambasciatore giapponese viene derubato di una preziosa spada destinata al presidente degli Stati Uniti. Con l’aiuto di un fuorilegge americano, un samurai deve recuperarla.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, il film epico 10.000 A.C. Ambientato in epoca preistorica. Un giovane cacciatore intraprende un viaggio sino ai confini del mondo per salvare la donna amata, rapita da una tribù nemica. La pellicola ha incassato poco più di 90 milioni di dollari a fronte di un budget di oltre 105 milioni, rivelandosi così un enorme flop cinematografico. Diretto e sceneggiato da Roland Emmerich.

Su Iris, alle 21.00, il film romantico/drammatico The Danish Girl. La pellicola racconta l’intensa storia d’amore tra Gerda e Lili, precedentemente Einar. Quest’ultima é stata la prima persona ad essere stata identificata come transessuale e ad aver subito un intervento chirurgico di cambiamento di sesso, nel 1930. Per questa interpretazione, Alicia Vikander ha ottenuto il Premio Oscar come migliore attrice non protagonista nel 2016. Eddie Redmayne, invece, ha ricevuto solo una candidatura non riuscendo ad ottenere il suo secondo riconoscimento ai premi Oscar.

Su Tv8, alle 21.30, Lo Hobbit – La desolazione di Smaug. Si tratta del secondo capitolo della trilogia de Lo Hobbit, che funge da prequel alla trilogia de Il Signore degli Anelli, dirette entrambe da Peter Jackson. Bilbo e la Compagnia continuano il loro viaggio nella Terra di Mezzo. Incontrano ed affrontano il drago dormiente della Montagna Solitaria Smaug, il quale veglia sul tesoro dei Nani.

Su Nove, alle 21.25, la commedia Tutto tutto niente niente. La pellicola é il seguito di ‘Qualunquemente’. Cetto La Qualunque viene eletto sindaco, ma poco dopo finisce in carcere. Qui, incontra e stringe amicizia con uno spacciatore ed un trafficante di clandestini. L’ingresso in Parlamento è l’unico modo per garantirsi la libertà.

Stasera in tv 7 dicembre 2020, film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la commedia con Ficarra e Picone Il primo Natale. Un ladro ed un sacerdote siciliani fanno un viaggio nel tempo e si ritrovano ai tempi della nascita di Gesù Cristo, nella Palestina di Erode. É l’inizio di una serie di rocambolesche e comiche avventure. Il film ha ottenuto 5 candidature ai Nastri d’Argento, senza però vincere in nessuna categoria.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico/poliziesco Serpico. La pellicola é tratta da una storia vera e racconta l’esperienza del poliziotto italo – americano Frank Serpico. Egli scoprí e denunciò un caso di corruzione fra i suoi colleghi nel dipartimento di New York, negli anni compresi tra il 1959 e il 1972.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione Ronin. Cinque agenti speciali mercenari vengono incaricati di svolgere una pericolosa missione: devono rubare una valigetta in possesso di un boss del crimine organizzato. Il contenuto della valigetta è misterioso. Per questo motivo, uno degli uomini tradisce il gruppo per rivenderla. Con Robert De Niro.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di genere thriller/psicologico Shut In. Una psicologa infantile vive a Londra insieme al figlio, il quale si trova in stato vegetativo a causa di un incidente. Dopo la scomparsa di uno dei suoi pazienti, cominciano ad accadere strani ed inquietanti eventi.