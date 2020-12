I Sorteggi per i Mondiali Quatar 2022, si svolgono oggi, lunedì 7 dicembre 2020. Si tratta, in particolare, dei gironi di qualificazione delle squadre europee. L’appuntamento è sul canale 20 Mediaset, dalle ore 18.00, in diretta da Zurigo.

Mondiali Quatar 2022 Sorteggi Qualificazioni Europee su 20 Mediaset

Oltre che sul canale 20 Mediaset, il live dell’estrazione della competizione che si svolgerà in Qatar nel 2022, è anche fruibile in streaming sulla piattaforma SportMediaset.it.

Per la diretta dell’evento c’è Massimo Callegari in compagnia di Giorgia Rossi.

Le 55 Nazionali verranno suddivise in sei diverse fasce, stabilite dal Ranking FIFA di novembre 2020, dopo la conclusione della fase a gironi della UEFA Nations League. All’interno delle prime cinque fasce vi compaiono dieci squadre, mentre la sesta ne contiene solo cinque.

Le Nazionali saranno divise in dieci gironi. Cinque composti da cinque squadre, gli altri da sei. Le quattro compagini che si sono qualificate alle fasi finali della UEFA Nations League (Italia, Belgio, Francia e Spagna) verranno sorteggiate in gironi da cinque squadre e non potranno affrontarsi tra di loro.

Le sei fasce

Ecco le squadre che compongono ognuna delle sei fasce per i sorteggi ai Mondiali del Quatar 2022

Per la Fascia 1: Italia , Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda.

, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda. La Fascia 2 contiene: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania.

Fascia 3 : Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia.

Per la Fascia 4 : Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

In Fascia 5 : Armenia, Cipro, Fær Øer , Azerbaigian, Estonia, Kazakhstan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra.

Øer Infine nella Fascia 6 : Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino.

Mondiali Quatar 2022 Sorteggi I posti assegnati all’Europa

Per i prossimi Mondiali di calcio, all’Europa sono stati assegnati 13 posti. Di questi dieci andranno alle squadre che vinceranno i gironi.

Mentre, per quanto riguarda i restanti posti, la situazione è la seguente. tre verranno assegnati attraverso dei playoff che avranno come protagoniste le dieci seconde classificate di ogni gruppo, più le due migliori vincitrici di Nations League non qualificate.