Stasera tutto è possibile torna anche nel 2021. La sesta edizione del comedy show arriva su Rai 2 a partire dal 12 gennaio 2021 in prima serata alle 21.20. Confermato alla conduzione Stefano De Martino. L’ex creatura di Amici, era stato già al timone del programma, lo scorso anno.

Stasera tutto e possibile 2021

Dunque da martedì 12 gennaio, torna in prima serata su Rai2 Stasera tutto è possibile. Con il medesimo format in cui nulla è cambiato se non l’avvicendarsi di ospiti nuovi. E di altri che ritornano dalle edizioni del passato. Tutti a giocare con il solo obiettivo di divertirsi e di intrattenere il pubblico. Perchè non esiste alcun montepremi per i partecipanti. Il format lo prevedeva già nelle passate edizioni.

Nel particolare periodo in cui ci troviamo, il fine degli autori è di portare il sorriso e il buonumore nelle case degli italiani.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli nessuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi che vedranno protagonisti vecchi e nuovi amici del programma: comici, attori, personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prove tutte da ridere.

Puntate e nuovi giochi

Nel corso delle otto puntate di questo feel good show, ritroveremo i giochi “classici” che in questi anni hanno conquistato il pubblico, a cominciare da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo, di 22,5 gradi.E’ questo uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Il programma si svolge nell’Auditorium Rai di Napoli.

Ci sono poi i giochi chiamati Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step o Speed Quiz.

Sono previste, inoltre, anche sfide nuove che richiedono, come sempre, grande capacità di improvvisazione. Si tratta di nuove prove che coinvolgono canto, ballo, imitazioni e varie abilità.

Stasera tutto è possibile è un varietà televisivo italiano tratto dal format francese di TF1 Vendredi, tout est permis, in onda su Rai 2 da martedì 8 settembre 2015 in prima serata con la conduzione di Amadeus, fino alla quarta edizione. La gestione è poi passata a Stefano De Martino che ha cercato di accreditarsi come presentatore.

La regia è di Sergio Colabona.

Il programma è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy.