La terza puntata de Il silenzio dell’acqua 2 è in onda questa sera su Canale 5. L’appuntamento è in prima serata con la serie che ha come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nei rispettivi ruoli di Luisa Ferrari e Andrea Baldini.

Il silenzio dell’acqua 2 riassunto puntata precedente

Come abbiamo visto nella puntata di sette giorni fa, Luisa Ferrari continua a prendersi cura di Giulia che, fortunatamente sta acquistando fiducia nei suoi confronti. La piccola, delicatamente interrogata dalla Ferrari, rivela che il fratello Luca davvero possedeva una pistola. Intanto Elio ottiene il consenso di poter riconoscere legalmente come padre il giovane Matteo. Una notizia festeggiata anche con Roberta in Slovenia, a casa di Elio. Un luogo legato ai ricordi dei genitori di Matteo. Parallelamente continuano le indagini su Luca. E la scoperta è sconvolgente: il ragazzo era un contrabbandiere e anche la madre era coinvolta.

Ricordiamo che Luca era stato assassinato insieme alla madre. i loro corpi giacevano a terra nella cucina dell’appartamento dove vivevano insieme alla piccola Giulia che era riuscita a scappare. La piccola era stata trovata nel bosco da Luisa Ferrari.

La terza puntata trama

La terza puntata de Il silenzio dell’acqua 2 si apre con una prima novità. Sergio potrebbe avere un movente per l’omicidio di Sara. Inoltre Davide prende una decisione difficile in seguito alla quale si trova in grave pericolo.

Nel frattempo Andrea Baldini è sempre più convinto che anche Elio sia coinvolto nel duplice omicidio. Ma Luisa non è dello stesso parere. Infatti ritiene che lui sia condizionato dalla gelosia per Roberta.

I diversi pareri sull’indagine non impediscono ad Andrea e Luisa di ritrovarsi vicini. Molto più di quanto non siano mai stati in passato. Qualcosa sta mutando nel loro rapporto. Ed ambedue iniziano a rendersene conto.

Finale della puntata

Nella parte finale della terza puntata Silvia e Umberto sembrano nascondere qualcosa alla polizia. Eppure non paiono avere alcun movente per la morte di Sara e Luca.

Ma Luisa Ferrari fa una scoperta che rimescola tutto e apre nuove strade. Dopo aver ferito gravemente Don Carlo, Sergio fugge e chiede aiuto a Elio. Andrea continua a sospettare di Elio e la tensione fra i due uomini cresce sempre di più.

Il silenzio dell’acqua 2 è fruibile anche su Mediaset Play.

Il cast completo de Il silenzio dell’acqua 2

Di seguito il cast completo della seconda stagione con gli attori e i personaggi interpretati