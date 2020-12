Martedì 8 dicembre, alle 21.25 su Rai 2, va in onda la settima e penultima puntata de Il Collegio.

Sette giorni fa gli studenti, che stanno rivivendo l‘anno 1992, hanno partecipato alla Giornata dello Studente, dedicata al tema della lotta contro la Mafia. Durante la manifestazione sono stati ricordati anche Falcone e Borsellino. Inoltre il Preside ha espulso dall’Istituto Alessandro Andreini e Ylenia Gambrone. Il primo per aver risposto con toni coloriti al professor Maggi. La seconda perché ha tentato di difenderlo. Anche Rahul Teoli ha rischiato di lasciare il Collegio.

Nella penultima puntata invece gli alunni devono partecipare alla Gare Didattiche. I ragazzi devono dimostrare la loro prestanza fisica durante i Giochi della Gioventù. E la loro preparazione culturale nelle sfide a colpi di italiano, matematica e geografia. Ma all’interno del piano di studi è stata aggiunta un’altra materia e così i collegiali hanno modo di conoscere una nuova insegnante. Infine gli studenti si esibiscono davanti ai professori e al Preside per il saggio di recitazione di fine anno.

Il Collegio 8 dicembre, diretta, settima puntata

Nella puntata di martedì 8 dicembre del Collegio, i ragazzi hanno preparato durante la notte un enorme sacco contenente dei coriandoli ricavati dalla carta igienica. Dopo aver invaso ogni corridoio dell’Istituto, hanno attaccato sulle porte dei cartelloni e cosparso il pavimento di spuma.

Il Preside, che ha convocato i ragazzi per la riunione di inizio settimana, ha annunciato che parteciperanno ai Giochi della Gioventù. Inoltre, adirato per quanto accaduto, ha deciso di punire i colpevoli dell’atto vandalico. Zigliana,Valalà, Prezioso, Teoli devono ripulire tutto il Collegio. Mentre gli altri aspetteranno il termine delle pulizie. Dopodiché tutti i ragazzi possono fare colazione.

Il Preside convoca nuovamente gli studenti per annunciare l’apertura dei Giochi della Gioventù del 1992. Devono affrontare due prove: la corsa campestre ed il salto in alto. Iniziano per primi i ragazzi mentre i professori scommettono sul vincitore.