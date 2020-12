La puntata del martedì di Le Iene Show è andata in onda martedì 8 dicembre, su Italia 1. Vi proponiamo tutti i servizi della puntata, condotta da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, insieme alle voci fuori campo della Gialappa’s Band.

Matilde Brandi, reduce dal Grande Fratelli Vip, è la vittima di un singolare scherzo delle Iene. Le verrà fatto credere che sta per realizzare il suo più grande sogno: incontrare l’attore americano Tom Cruise. Ma l’idillio potrebbe essere rovinato da uno sgradevole problema: il suo dentista le ha per errore lasciato delle macchie nere sui denti.

Proseguono gli aggiornamenti sulla seconda ondata di Covid in Italia e nel mondo. Come mai l’Asia orientale sembrerebbe essere stata colpita con meno intensità dell’Europa e degli Usa? E ancora: la Vitamina D secondo gli esperti è indispensabile per combattere con efficacia l’infezione da Coronavirus.

Potete recuperare la puntata, e i singoli servizi estrapolati, dal sito ufficiale Iene.it, o su MediasetPlay.

Le Iene 8 dicembre, la diretta

Il primo servizio trasmette la registrazione di una chiamata-tipo ricevuta dal 118 in questo periodo di emergenza. Gli operatori del 118 devono essere pronti a tutto per tranquillizzare chi chiama e proporre soluzioni di emergenza mentre si attende l’arrivo dell’ambulanza. Con lo scoppio della seconda ondata, si è passati da 500 a circa 1500 chiamate al giorno.

Inoltre, le telefonate devono essere smistate in un sistema di triage simile a quello del pronto soccorso “dal vivo”.

La situazione è ancora davvero delicata. Le Iene ricordano da settimane tramite servizi in prima linea come questo che gli ospedali sono fortemente sotto pressione.