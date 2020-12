Stasera in tv 9 dicembre 2020. Su La7 torna Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Rai 2 trasmette la serie tv L’Alligatore, mentre su Rai 3 torna Chi l’ha visto. Molti i reality ed i film, tra cui X-Men le origini: Wolverine, su Italia 1. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 9 dicembre 2020 tutti i programmi in onda: programmi Rai

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda il programma culturale Stanotte a… con una puntata dedicata a Pompei. Condotto da Alberto Angela. Inizialmente era prevista nella programmazione una puntata dedicata a Caravaggio, in un viaggio attraverso la vita e le opere più prestigiose dell’artista, ma l’appuntamento è stato rinviato a data da destinarsi. Rai 1 trasmette quindi una replica della puntata Stanotte a Pompei, in cui vengono raccontati nel dettaglio gli eventi storici avvenuti nel comune campano, collegandosi inoltre alla recente scoperta dell’olio d’oliva più antico del mondo.

Su Rai 2, alle 21.20, il quinto episodio della prima stagione della serie TV L’Alligatore, intitolato Il Maestro di Chiodi. La serie è una produzione italiana di genere noir. In questo episodio, l’Alligatore è costretto a venire a contatto con il mondo del sadomaso, universo che non comprende per via della sua efferata violenza. Mariano Giraldi, marito di una donna scomparsa, nasconde alla polizia alcuni dettagli sulla vita privata della moglie. Si rivolge invece all’investigatore protagonista, interpretato da Matteo Martari.

Su Rai 3, alle 21.20, Chi l’ha visto? Federica Sciarelli conduce lo storico programma dedicato alla ricerca di persone scomparse. Tanti i misteri insoluti da risolvere, anche con l’aiuto telefonico dei telespettatori da casa. In questa puntata, le indagini vertono sul caso della morte di Mario Biondo, giovane siciliano sposato con una famosa presentatrice televisiva spagnola.

I programmi in onda su Rai 4 e Rai 5:

Stasera in tv 9 dicembre 2020, su Rai 4, alle 21.22, il primo episodio della sesta stagione della serie TV Vikings. Il titolo è Nuovi inizi. Si tratta dell’ultima stagione della serie di genere storico ed è composta da 20 episodi, pubblicati in due metà separate. Ivar fugge lungo la Via della Seta, ma i vichinghi Rus lo catturano. Intanto, Bjorn sale al trono di Kattegat.

Su Rai 5, alle 20.12, l’episodio intitolato Luci e Colori del documentario Civilisations, l’arte nel tempo. In questa puntata vengono analizzati l’utilizzo di luci e dei colori nell’arte, attraverso la storia delle culture africane, asiatiche, americane ed europee. Il programma racconta inoltre come le diverse civiltà si siano influenzate a vicenda a livello artistico.

Stasera in tv 9 dicembre 2020: programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, lo speciale Stasera Italia. Il talk a cura della redazione Videonews si occupa di politica, attualità e dei principali casi di cronaca. Uno degli argomenti di questa puntata riguarda le restrizioni nazionali dovute all’emergenza COVID-19, che gravano sull’economia del Paese.

Su Canale 5, alle 21.22, il terzo episodio della seconda stagione della serie TV Il silenzio dell’acqua. I due poliziotti Luisa ed Andrea sono ancora alla ricerca del colpevole del duplice omicidio avvenuto a Castel Marciano. In questa puntata, il vicequestore Andrea Baldini sospetta di Elio, padre biologico del figlio di Roberta. Potrebbe essere collegato ai traffici illeciti che Luca aveva intrapreso. Luisa, però, non crede alla sua colpevolezza. Con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione/avventura X-Men le origini: Wolverine. Primo film della trilogia dedicata al personaggio dei fumetti Wolverine e quarto in ordine di uscita per la saga cinematografica degli X Men. Ambientato diciassette anni prima rispetto agli eventi narrati nei precedenti capitoli: il protagonista non è quindi ancora entrato a far parte degli X-Men. Logan è un mutante innamorato di Volpe d’Argento. Il suo assassinio da parte di Sabretooth lo porta a cercare vendetta. Con Hugh Jackman.

Programmi su La7, Tv8, Nove

Stasera in tv 9 dicembre 2020. Su La7, alle 21.15, Atlantide – Storie di uomini e di mondi con Andrea Purgatori. In questa puntata va in onda lo “Speciale M”, una cronaca in diretta in cui vengono raccontate le origini della dittatura fascista. Tre gli inviati d’eccezione: Sabrina Ferilli, Valerio Mastandrea e Massimo Popolizio. A seguire il film di Carlo Lizzani intitolato “Mussolini ultimo atto”, in cui vengono raccontate le ultime ore del Duce nella sua fuga disperata prima della morte avvenuta il 28 aprile 1945.

Su Tv8, alle 21.45, la replica del sesto live show di X Factor 2020. Penultimo appuntamento con il Talent Show. In questa puntata si decide definitivamente quali sono gli ultimi quattro concorrenti a raggiungere la finale del programma, prevista per giovedì 10 dicembre 2020. Inoltre, i partecipanti rimasti in gara presentano il loro inedito. Tra gli ospiti i Pinguini Tattici Nucleari.

Su Nove, alle 21.25, il talk Accordi & disaccordi. Andrea Scanzi, Luca Sommi e Marco Travaglio conducono il programma in cui due ospiti con opinioni differenti discutono su tematiche politiche o di attualità. I conduttori cercano di trovare i punti di accordo e disaccordo tra le parti.

Su Real Time, alle 21.20, il talk show Seconda vita. Torna l’appuntamento con il talk che racconta le storie, a volte drammatiche, di Vip italiani che hanno avuto un passato difficile ma che sono riusciti a realizzare i propri sogni. La protagonista di questo episodio è Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello e autrice del libro: Questo cuore batte per tutte e due.

Stasera in tv 9 dicembre 2020, film Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, la pellicola italiana di genere drammatico Euforia. Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea interpretano rispettivamente Matteo ed Ettore, due fratelli molto diversi tra loro. Per questo motivo, si sono lentamente allontanati. Mentre il primo è un uomo d’affari di successo, il secondo è invece insegnante in una scuola di provincia. Un tragico evento colpisce Ettore ed i due si riavvicinano.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, il film d’azione e di arti marziali First strike. Jackie Chan interpreta Chan Ka Kui, un poliziotto di Hong Kong incaricato dalla CIA e da un’organizzazione di spie russe di ritrovare una testata nucleare in Ucraina. Con Annie Wu.

Su Iris, alle 21.00, il film Match point. Pellicola drammatica diretta da Woody Allen. Chris è un ragazzo irlandese giovane, talentuoso ed acculturato. Lavora come insegnante di tennis ed ha la possibilità di dare lezioni ai membri della famiglia di nobili e ricchi Hewett. Qui conosce Chloe, con cui inizia una relazione. Con Scarlett Johansson e Jonathan Rhys Meyers.

Stasera in tv 9 dicembre 2020, tutti i programmi in onda: I film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di genere thriller/azione Codice Unlocked. Alice Racine è un agente della CIA che scopre alcune informazioni segrete su un imminente attacco di natura biologica a Londra. La protagonista si rivolge ad uno dei suoi superiori, ma in poco tempo intuisce di essere stata ingannata e di aver agevolato i piani dei terroristi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico/musicale A proposito di Rose. Rose-Lynn Harlan è un’aspirante cantante country e madre single di due figli. Viene rilasciata dal carcere dopo una condanna durata 12 mesi. Non vuole rinunciare al suo sogno di diventare una cantante, nonostante la madre la incoraggi a concentrarsi sulla famiglia e su carriere più pratiche. Un viaggio a Nashville, però, cambia la sua vita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film diretto ed interpretato da George Clooney intitolato Monuments Men. Pellicola di genere drammatico/storico ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Uno studioso convince il Presidente degli Stati Uniti a permettergli di radunare un gruppo di esperti d’arte ed arruolarli nell’esercito. L’obiettivo è ritrovare alcune opere trafugate da Hitler nei paesi europei invasi. Il gruppo prende il nome di Monuments Men.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico In politica e in amore. Ambientato a Washington, negli Stati Uniti. Michael Lawson é disposto a tutto pur di entrare nel gruppo politico del conservatore John Baines. Ricatta quindi il consigliere del candidato presidenziale e va a letto con la moglie di Baines. La situazione si complica nel momento in cui comincia ad avere contemporaneamente una relazione con la figlia di un senatore. Tra intrighi, corruzione e ricatti politici, Lawson rischia di mettere a repentaglio la sua carriera a causa delle sue scelte.