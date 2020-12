Detto Fatto torna nel day time pomeridiano di Rai 2 oggi, 9 dicembre, alle 15.15. Bianca Guaccero è ancora al timone del programma che propone tutorial e soluzioni pratiche per risolvere i problemi quotidiani con allegria. La affiancano Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Sedate le polemiche scatenate da una una puntata del programma, Detto Fatto riparte con una nuova squadra di autori. L’obiettivo è intrattenere, telespettatori e telespettatrici con sobrietà ed eleganza in questo periodo difficile per tutti.

Non mancano gli interventi di esperti in vari settori che rispondono alle domande frequenti del pubblico. Oggi, in particolare, si parla di acquisti online e di “cash back”; la nuova app che consente di risparmiare sugli acquisti effettuati tramite carta di credito o, appunto, su internet.

I social hanno uno spazio importante per Detto Fatto. Tramite i canali ufficiali del programma, infatti, sono raccolte testimonianze e storie del pubblico e di vip, che riguardano vari argomenti sociali. Bullismo, Body Shaming, ma anche consigli per affrontare un periodo delle festività diverso dal solito: sono solo alcuni degli argomenti trattati.

Seguiamo la diretta della puntata odierna per verificare quanto è cambiato nello schema del factual di Rai 2.

Vi ricordiamo che potete seguire Detto Fatto anche tramite il sito di streaming RaiPlay.

Detto Fatto 9 dicembre, la diretta