La Festa di Natale dedicata a Telethon torna in onda su Rai 1 anche quest’anno. L’appuntamento, da noi anticipato, è per questa sera sabato 12 dicembre alle 20.35. Nella giornata odierna è iniziata su tutte le reti Rai la settimana finalizzata alla raccolta fondi per la ricerca contro le malattie genetiche rare. Il numero solidale al quale poter donare è 45510. Rimane attivo fino al 31 dicembre 2020.

Festa di Natale Telethon

La Festa di Natale dedicata alla Fondazione Telethon, ha questa volta un significato differente. Arriva, infatti, in un anno caratterizzato dalla pandemia da Covid che ha segnato pesantemente la vita di ognuno di noi. Ma ci ha fatto comprendere quanto sia importante la necessità della ricerca scientifica.

Per celebrare questa festa ed aiutare chi soffre, arriva una squadra di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tutti gli intervenuti danno vita ad uno show fatto di musica, performance, ma soprattutto di storie. Sono le vicende personali di chi ha sofferto e ancora soffre di malattie genetiche rare. Persone alla quali i risultati positivi della ricerca, hanno dato una nuova possibilità concreta di vita..

Ogni protagonista della serata racconta episodi personali e, soprattutto, coinvolge i telespettatori a partecipare alla raccolta fondi a favore di Telethon e della ricerca scientifica contro le malattie genetiche.

Un grande gioco di squadra con esponenti della musica e dello spettacolo insieme a Paolo Belli.

Il charity show va in onda dall’Auditorium del Foro Italico della Rai di Roma.

Gli ospiti della serata

Tra i protagonisti della serata ci sono Serena Rossi, Gigi D’Alessio, Nek, Rocio Munoz Morales, Paola Cortellesi, Enrico Ruggeri, Antonella Clerici.

Ma partecipano anche Serena Bortone, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Vittoria Puccini, Luca Zingaretti, Giancarlo Giannini, Cristiana Capotondi. Molti altri si aggiungeranno all’ultimo minuto.

Nel corso della trasmissione viene presentata l’opera prima realizzata con Rai Cinema ed intitolata Nato Raro, scritta da Ivan Cotroneo e diretta da Maria Sole Tognazzi.

La serata continua anche dopo la mezzanotte con la novità chiamata Talenthon, una sorta di talent di Telethon condotto da Gigi e Ross, Paolo Belli e Arianna Ciampoli.

Il prosieguo della maratona

La maratona Telethon 2020 prosegue domenica 13 dicembre con molti segmenti all’interno delle principali trasmissioni, tra cui Domenica in. Mara Venier dedica uno spazio nel contenitore alle storie di persone affette da malattie genetiche rare ed ai risultati della ricerca,

Nel corso della giornata si alternano altri appuntamenti che si concludono sabato 19 dicembre. Ve ne anticipiamo alcuni conduttori: Benedetta Rinaldi, Luca Barbarossa, Lorena Bianchetti, Eleonora Daniele, Federico Quaranta, Francesca Fialdini.

Si va avanti per una settimana con la speranza che si possano raccogliere più fondi possibile per finanziare la ricerca contro le malattie genetiche rare.