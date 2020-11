La maratona Telethon 2020 inizia ufficialmente sulle reti Rai sabato 12 dicembre e si occupa della ricerca finalizzata alla guarigione dalle malattie genetiche rare. In questa occasione si accende il famoso numeratore che conta le offerte arrivate dal pubblico.

Telethon 2020 – la maratona benefica

Intanto nel daytime pomeridiano del 12 dicembre la maratona Telethon 2020 inizia con tre speciali. Il primo è Telethon Sport con Giorgia Cardinaletti e Mauro Berruto. Segue poi Nessuno si salva da solo con Cristiana Capotondi e Telethon Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni.

Alle 20:30 invece in prima serata si accendono le luci del charity party benefico. L’appuntamento è all’Auditorium della Rai del Foro Italico di Roma con molti ospiti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e dell’informazione che intervengono per presentare le storie di Telethon. La serata è presentata da Gigi D’Alessio, Serena Rossi e Nek. Ma ci saranno anche Enrico Ruggeri, Antonella Clerici, Luca Zingaretti, Serena Bortone, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Paolo Belli e Rocio Munoz Morales.

La serata continua anche dopo la mezzanotte con la novità chiamata Talenthon, una sorta di talent di Telethon condotto da Gigi e Ross, Paolo Belli e Arianna Ciampoli.

Il prosieguo della maratona

La maratona Telethon 2020 prosegue domenica 13 dicembre con il coinvolgimento delle tre reti generaliste Rai. Si alternano alla conduzione dei vari programmi che si concludono sabato 19 dicembre con molti altri conduttori. Ve ne anticipiamo alcuni. Benedetta Rinaldi, Luca Barbarossa, Lorena Bianchetti, Eleonora Daniele, Federico Quaranta, Francesca Fialdini.

Si va avanti così per una settimana con la speranza che il contatore possa offrire alla ricerca contro le malattie genetiche rare un sostanzioso contributo.

I programmi del pomeriggio di sabato 12 dicembre 2020

In attesa del mega charity party, chiamato quest’anno Festa di Natale: una serata per Telethon, nel pomeriggio di sabato ci sono vari appuntamenti in onda sempre nella stessa giornata sulla divulgazione scientifica. In effetti si tratta di un vero e proprio reportage curato da Cristiana Capotondi che è anche ambasciatrice Telethon.

La Capotondi ha incontrato persone affette da malattie genetiche rare che hanno raccontato la loro esperienza. Ha intervistato ricercatori, medici ed esperti di fama internazionale. Il fine è constatare quali progressi ha fatto la ricerca scientifica dal 1990, anno in cui la Rai trasmise la prima maratona Telethon. Il titolo Nessuno si salva da solo riassume la considerazione che c’è bisogno di condivisione delle conoscenze altrimenti la ricerca scientifica è impossibile.

La Festa di Natale di Telethon 2020 in prima serata

Alle 20:35 di sabato 12 novembre scatta La Festa di Natale Telethon. Tutta la prima e la seconda serata sono dedicate ad un mega show in tema natalizio finalizzato a raccogliere fondi per la ricerca. Come al solito una squadra di personaggi appartenenti ad ogni settore dello spettacolo, dello sport, dell’informazione, danno vita ad uno show fatto di vari segmenti. Da una parte le storie di Telethon, dall’altra gli aggiornamenti sulla ricerca e, ultimo fondamentale step, convincere i telespettatori a donare nei limiti delle proprie possibilità.

Partecipano tra gli altri Paola Cortellesi, Antonella Clerici, Vittoria Puccini, Giancarlo Giannini, Cristiana Capotondi, Enrico Ruggeri, Serena Bortone, Flavio Insinna e Eleonora Daniele.

Nel corso della serata viene presentato anche un documentario dal titolo “Nato raro” che rappresenta l’opera prima realizzata da Telethon con la collaborazione di Rai Cinema. Il soggetto, la scrittura e la sceneggiatura sono di Ivan Cotroneo. La regia è di Maria Sole Tognazzi.

