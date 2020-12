Una voce di notte è il film tv che fa parte del ciclo Il Commissario Montalbano e che Rai 1 propone questa sera in replica. La produzione è della Palomar che ha realizzato tutti i Tv movie della serie. La durata di ogni singolo film è di un’ora e 40 minuti. La atmosfere sono tra il genere giallo e poliziesco con la presenza di elementi da commedia. Il personaggio Montalbano è stato creato dalla penna di Andrea Camilleri.

Il commissario Montalbano: Una voce di notte – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Alberto Sironi. Personaggi principali sono Salvo Montalbano, Mimi Augello e Fazio. Gli interpreti sono Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. Nel cast anche Angelo Russo nel ruolo di Agatino Catarella.

Altri interpreti di puntata sono: Antonio Milo (Luciano Sponses), Saverio Marconi (Michele Strangio), Giovanni Visentin (Giudice Tommaseo), Rosario Minardi (Guido Nicotra)

Il Tv movie è andato in onda per la prima volta nel 2013. L’ascolto è stato di 10 223 000 telespettatori con 36.43%

Le riprese si sono svolte in Sicilia, in particolare tra Ragusa e Porto Empedocle. Qui è stata ricostruita la cittadina immaginaria di Vigata dove opera il commissario.

Il commissario Montalbano: Una voce di notte – trama del film in onda su Rai 1

Il commissario Montalbano ha fatto sogno strano.Al centro di un vasto campo, è situata una bara con un cadavere. L’agente Catarella, in un latino maccheronico e incomprensibile, lo chiama per fargli riconoscere l’identità del morto. E’ il Questore Bonetti Alderighi.

Una volta sveglio, il poliziotto va in commissariato dove lo attendono due casi da risolvere.

Il primo riguarda una presunta rapina subita dalla signora Loredana Di Marta. Stranamente è il marito a recarsi in commissariato per sporgere denuncia. E già questo non convince Montalbano. Vi si aggiungano altri dettagli non del tutto chiari. Per scoprire la verità, il commissario Interroga l’amica della presunta vittima, Valeria Bonifacio. Viene così a sapere che le due donne nascondono qualcosa, strani amori, vecchi e nuovi amanti.della stessa Di Marta. Ma ad una analisi più approfondita, tutte le prove incastrano, invece, il marito.

Il secondo caso riguarda la denuncia di un anziano contadino. L’uomo ha rivelato che una sua stalla in disuso, è stata trovata chiusa con delle strane porte e finestre. Nessun lavoro era mai stato commissionato ai due fattori di origine tunisina dai quali il contadino si serviva.

Quando Montalbano arriva sul posto, non c’è più traccia dei lavori. Tutto sembra tranquillo. Ma, ad uno sguardo attento, si notano segni di attività recente e di un grosso arsenale.

Il finale del film

Montalbano fa inviare i residui trovati al nucleo antiterrorismo. Nonostante gli sia stato ordinato di non occuparsi del caso, il commissario conduce una piccola indagine parallela. Ma questo tentativo rischia di saltare perché un terzo tunisino, tenuto finora nascosto dagli altri, lo riconosce.

Nel frattempo, il commissario deve anche fronteggiare una forte crisi di ansia della sua compagna Livia. Quando la speranza di superare quel momento comincia a diventare forte, tutte le loro angosce diventano, purtroppo, realtà.

Il commissario Montalbano: Una voce di notte – il cast completo

Di seguito il cast del film Il commissario Montalbano: Una voce di notte in onda su Rai 1 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori