Junior Bake Off Italia torna questa sera con la seconda puntata. L’appuntamento è alle 21.20 su Real Time. Il talent show culinario con partecipanti giovanissimi dai 7 ai 12 anni prosegue, come preannunciato, senza eliminazioni. Ma con una classifica aggiornata di puntata in puntata in base ai risultati dei mini-pasticceri.

Le regole di questa particolare versione di Bake Off Italia sono simili a quelle della versione “Big”. Gli 8 partecipanti alla competizione, Federico, Giulio, Martina, Alessandro, Anna, Samuele, Lucia e Clarissa, affrontano una prova creativa, quindi una tecnica. Le loro preparazioni sono valutate dai giudici Ernst Knam e Damiano Carrara. Che già nel corso della puntata trasmessa l’11 dicembre erano rimasti sorpresi dalle capacità dei giovani aspiranti pasticceri.

A seconda dei risultati ottenuti nel corso delle prove, i giudici eleggono un primo e un secondo classificato, che ricevono rispettivamente 3 e 2 fiocchi di neve, ovvero i punti necessari per scalare la classifica del programma. Tutti gli altri ricevono un premio di consolazione pari a 1 fiocco di neve. Attualmente, il primo posto della classifica è occupato da Martina. Seconda Anna.

Questa sera è presente un ospite speciale: il TikToker Luciano Spinelli; che ha preparato per i mini pasticceri una sfida particolare. Prima di infornare i dolci, infatti, i piccoli di Junior Bake Off devono riprodurre in diretta su TikTok con lui la sua “Christmas Dance”.

Vi ricordiamo che potete vedere in diretta, o recuperare in un secondo momento, anche questa puntata di Junior Bake Off Italia in streaming sul sito dedicato DPlay.

Junior Bake Off Italia seconda puntata, la diretta

La prima prova creativa consiste nella realizzazione di una torta composta da Cake Pops. Nei Cake Pops devono essere raffigurati almeno 3 personaggi a scelta dei piccoli pasticceri. Inoltre, è introdotta sotto al tendone la ruota “Montrucchio-Mancini”. Una ruota da girare una sola volta in caso di difficoltà, che garantisce 5 minuti di aiuto ai fornelli con Alessia Mancini o Flavio Montrucchio. Alessandro è in crisi: il suo pan di spagna si è bruciato. Anche Anna ha qualche difficoltà

Lucia convince i giudici, anche se i suoi Cake Pops hanno meno personaggi del previsto. Per i Cake Pops di Federico Ernst ha una sola affermazione: “Brutti ma buoni”. Arriva Anna, che ha pianto perché alcuni dei suoi Cake Pops si sono rotti. Quelli presentati sono buoni, ma i migliori Cake Pops sono quelli di Giulio, tanto per Ernst quanto per Damiano. Anche Clarissa e Alessandro hanno presentato degli ottimi Cake Pops. Alessandro, però, ha preparato solo Cake Pops alla banana, a causa dei problemi con l’impasto bruciato.

Samuele, il più piccolo del gruppo, convince i giudici. Per Damiano sono un po’ “sprecisi“, come è solito dire il giudice. L’ultima a presentare è Martina. I suoi Cake Pops sono belli, ma l’interno è troppo dolce, e sa troppo di miele.

La prova tecnica: il centro tavola delle feste di Knam

La torta da preparare per superare la prova tecnica è una dolce treccia centro tavola “tutto da mangiare, che a casa Knam non manca mai” esclama il giudice Ernst.

In occasione della prova tecnica entra sotto al tendone l’ospite speciale della puntata: il TikToker Luciano Spinelli. L’influencer ha inventato per i concorrenti di Junior Bake Off una speciale Christmas Dance. A turno, i mini-pasticceri dovranno ballarla con Spinelli. “Finchè non l’avrete imparata non potrete tornare al bancone” svela il Tiktoker.