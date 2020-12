Venerdì 18 dicembre, alle 21.25 su Rai 1, va in onda la semifinale di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici.

Nella penultima puntata dello show canoro dedicato agli over 60, i 24 aspiranti cantanti in gara, divisi in 4 squadre, affrontano i Knock out. Si tratta dello step in cui propongono il loro cavallo di battaglia. Le esibizioni vengono valutate dai giudici Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e da Al Bano con la figlia Jasmine. Hanno il compito di selezionare gli artisti, 2 per ogni team, che accederanno alla fase finale.

La squadra di Loredana Bertè è formata da Cappelletti, Giulio Todrani, Laura Fedele, Massimo Vita, Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino. Il team di Gigi D’Alessio è composto da Perla Trivellini, Giancarlo Cajani, Elena Ferretti, Nello Buongiorno, Marco Guerzoni e Laura Grey.

Mentre i membri della squadra dei Carrisi sono Gianni Pera, Alida Ferrarese, Rita Mammolotti, Tony Reale, Ann Harper e Gennaro Vilardi. Infine per il team di Clementino competono Roberto Tomasi, Ambra Mattioli, Michele Lapenna, Pietro Dall’Oglio, Alan Farrington e Franlink Montague.

La finale dello show è prevista domenica 20 dicembre. Il superospite della puntata sarà la rockstar italiana Gianna Nannini.

The Voice Senior diretta 18 dicembre, semifinale

Antonella Clerici introduce la diretta del 18 dicembre di The Voice Senior salutando i coach e ricordando la composizione delle loro squadre. E spiega come si articola la semifinale. Ogni team dovrà affrontare due manche. I vincitori competeranno nella finalissima del 20 dicembre.

La prima squadra a scendere in campo è quella di Loredana Berté. Nella prima manche si sfidano Erminio Sinni, Laura Fedele e Massimo Vita. Il primo ad esibirsi è Sinni con La sera dei miracoli di Lucio Dalla, in una versione struggente. Mentre Laura Fedele interpreta I say i’ sto ccà di Pino Daniele in stile blues. Standing ovation per lei. Infine Vita canta Diamante, di Zucchero, ma non sembra essere la canzone propriamente adatta alla sua voce. Tra i tre protagonisti Loredana Berté sceglie di premiare Erminio Sinni.