Rai 2 propone oggi il film dal titolo Tomboy: Trucco d’amore. La pellicola è una produzione statunitense datata 2018 di genere romantico sentimentale.

Ha la durata di un’ora e 25 minuti. La fruizione è aperta ad un pubblico trasversale ed il film arriva in prima visione per l’Italia. È possibile seguire la pellicola anche sul canale 502 per l’alta definizione.

Tomboy: Trucco d’amore film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Lee Friedlander. Personaggi principali sono Tori e Krista interpretate rispettivamente da MacKenzie Vega e Sal Stowers. Nel cast anche Tom Maiden che dà il volto al personaggio di Adam.

La vicenda raccontata è incentrata soprattutto sulla femminilità ripudiata dalla protagonista, che assume le sembianze di un vero e proprio maschiaccio (tomboy in inglese ndr).

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti in varie location. La produzione è della Larry Levinson Productions. Il titolo originale è semplicemente Tomboy.

Una curiosità: i telespettatori italiani hanno incontrato MacKenzie Vega perché ha recitato nella serie The Good Wife.

Tomboy: Trucco d’amore – trama del film in onda su Rai 2

La protagonista della vicenda raccontata è Tori, una giovane donna che sembra odiare mortalmente la sua femminilità. Non si è mai considerata una donna e non ha mai pensato di avere un fascino ed un appeal che sono stati sempre mortificati da un abbigliamento troppo casual.

Tori però ha grandi qualità. Innanzitutto ama moltissimo il football e, insieme all’amico Adam, allena una squadra di baseball di bambini. Il suo lavoro principale però è all’interno di una importante agenzia pubblicitaria, di cui rappresenta la vera e propria colonna portante. Tutti i suoi colleghi ed amici sono abituati a vederla sempre senza trucco con un viso acqua e sapone. Non ha mai acquistato un vestito alla moda, ama indossare soltanto pantaloni di foggia maschile e addirittura non ha mai utilizzato le scarpe con il tacco alto.

Tutta la sua giovane vita è trascorsa considerando sempre il lato intimo e personale di sé stessa e mai l’aspetto esteriore. Un giorno però viene a sapere che l’uomo del quale è sempre stata segretamente innamorata apprezza un tipodi donna profondamente femminile e alla moda.

Il finale del film

Tori comincia così a pensare che Brian, ovvero l’uomo dei suoi sogni non la conosce per quella che realmente è. A questo punto spinta dal desiderio di conquistare il giovane inizia lentamente a modificare il suo abbigliamento, a curare il suo aspetto ed a diventare una donna affascinante ed in grado di scegliere il destino che merita.

Alla fine la parte migliore del film è la sorpresa che riceve Brian quando si trova di fronte una Tori completamente differente che stenta persino a riconoscere.

Tomboy: Trucco d’amore – il cast completo

Di seguito il cast del film Tomboy: Trucco d’amore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori