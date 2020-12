L’Eredità Simone da Solesino nuovo campione. Chi è e quanto ha vinto

L’Eredità ha un nuovo campione, Simone da Solesino, in provincia di Padova. Il giovane, di soli 22 anni, è riuscito a battere al Triello il super campione Massimo Cannoletta che detiene il record delle puntate di cui è stato protagonista. E’ accaduto nell’appuntamento di venerdì 18 dicembre nel game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna nella fascia preserale di Rai 1.

L’Eredità Simone da Solesino – il percorso

Non inizia molto bene il percorso di Simone da Solesino, Infatti non riesce ad uscire indenne dalla prima parte del gioco, chiamata La sfida dei Sette. Ovvero il gioco degli abbinamenti. Il concorrente doveva abbinare le canzoni di Lucio Dalla e di De Gregori. Ma preso, forse dall’emozione ha sbagliato e non ha dato le risposte nel tempo stabilito. Ed è così finito ad affrontare la prima scalata insieme a Chiara, concorrente che viene subito eliminata. Simone parsa il turno ed arriva a L’Una oppure l’altra. Indovina le risposte che gli sono state fatte. Ma non basta perchè Chiara, al secondo errore, gli punta il dito contro. E Simone inizia la sua prima scalata. Che vince. E passa a giocare alle quattro date.

Quando si passa ai Paroloni, Simone ha la fortuna di indovinare il termine Dabuddà che significa Strumento musicale.Dopo un Triello conquistato con una certa fortuna, per un errore di Massimo Cannoletta, Simone conquista il privilegio di sedersi al tavolo della ghigliottina.

La Ghigliottina del 18 dicembre 2020

Simone da Solesino è arrivato alla ghigliottina con 150 mila Euro che si sono ridotti a 18.750. La scelta delle cinque parole, infatti è stata abbastanza complicata e il ventiduenne è stato costretto a dimezzare parecchie volte.

Le cinque parole erano: Politico, Rendere, Stampa, Politico, Futurismo. In verità, questa vola la risposta non era complicata. Il termine giusto era Manifesto. Bastava solo pensare al Manifesto del Futurismo di Tommaso Marinetti. E’ quanto ha fatto intelligentemente Simone che porta a casa la non indifferente somma di 18.750 Euro. Per un ragazzo di 22 anni, non è davvero poco.

Chi è Simone campione de L’Eredità?

Simone viene da Solesino comune di circa settemila abitanti nella provincia di Padova. Studia tecniche artistiche dello spettacolo ed è anche fotografo. Il ragazzo ha solo 22 anni, si è presentato con un look molto elegante, con orecchino alle orecchie che gli conferiscono un aspetto ancora più giovale.

Il giovane ha affrontato tutta l’Eredità con molta serietà. E stasera torna per ritentare la scalata al successo ed alla ghigliottina.

Qui il link per rivedere la puntata.