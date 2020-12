Alfonso Signorini torna questa sera su Canale 5 con uno speciale del GF Vip 5 dedicato al Capodanno. Il trentesimo appuntamento, in onda dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, sostituisce il tradizionale concerto in piazza condotto da Federica Panicucci. Il reality si scontra con L’Anno che verrà su Rai 1,che è condotto da Amadeus. Signorini accompagna il pubblico verso il 2021 con una puntata ricca di sorprese e di ospiti.

Capodanno GF Vip 5, anticipazioni, sfide

Saltato l’appuntamento di Natale, il reality di Alfonso Signorini è in diretta il 31 dicembre per una puntata speciale legata alla notte di Capodanno. Per l’occasione il GF Vip 5 non seguirà la classica scaletta dello show. Non sono previsti litigi, scontri, eliminazioni né tantomeno le nomination. Ma solo un televoto valido per l’immunità. La trentesima puntata sarà infatti all’insegna della spensieratezza per il 2020 che sta per finire.

I vipponi però si prestano ad alcune sfide artistiche per regalare al pubblico alcuni momenti di puro intrattenimento. Oltre alla prova karaoke, devono affrontare una gara culinaria nella quale devono preparare un piatto tipico del cenone di Capodanno. E Fulvio Abbate, dai propri canali social, ha anticipato che gli eliminati portano in scena un balletto. Tommaso Zorzi, infine, si divertirà a commentare i look dei concorrenti in una sfilata di moda.

Cristiano Malgioglio, invece, eliminato il 18 dicembre, regala ai suoi ex inquilini un breve concerto. Propone i successi degli ultimi anni, da Mi sono innamorato di tuo marito, a Danzando Danzando fino all’ultima hit Notte Perfetta. Non è escluso che canti anche assieme a Pupo Gelato al cioccolato, brano che Malgioglio scrisse nel 1979.

Nel rispetto della tradizione del veglione di San Silvestro non mancherà il classico conto alla rovescia, seguito dal brindisi. Il conduttore potrebbe anche introdursi nella Casa del Grande Fratello, sostando in giardino, per festeggiare con i concorrenti.

Nel corso della puntata, spazio anche al ricordo di alcuni personaggi deceduti nel 2020. Sono l’attore romano Gigi Proietti, Stefano D’Orazio, componente dei Pooh, Paolo Rossi, simbolo della Nazionale dei Mondiali del 1982, e Diego Armando Maradona.

Gli ospiti del 31 dicembre

Nella puntata di Capodanno del GF Vip 5 sono previsti anche alcuni ospiti. Presenti i The Kolors, band rivelazione di Amici 14, che regalano agli spettatori alcuni brani del proprio repertorio. E’ previsto anche il ritorno di Fausto Leali, squalificato nella terza puntata. Il cantante bresciano aveva pronunciato alcune frasi razziste nei confronti di Enock, fratello di Mario Balotelli.

Signorini ospita anche due ex gieffine che invece propongono un ballo. Si tratta di Valeria Marini e Rita Rusic, protagoniste di un duro scontro avvenuto nella scorsa edizione. Nelle ultime settimane, inoltre, sono circolati sul web anche altri nomi di possibili invitati. Tra questi Francesco Monte, Ivan Cattaneo, Maurizio Battista. Ed ancora Arisa, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini ed Andrea Damante. Arisa ed Andrea Damante sono assenti. Gli altri potenziali ospiti non hanno confermato la propria presenza.