L’Eredità Claudio Sorrentino ha sbancato la Ghigliottina. Ecco quanto ha vinto finora

Claudio Sorrentino vince a L’Eredità e sbanca la Ghigliottina. Il concorrente, era già presente all’interno del game show di Rai 1 condotto nella fascia preserale da Flavio Insinna. E aveva già vinto in precedenza la somma di 26.250 euro.

Il colpo grosso è stato realizzato nella puntata di mercoledì 30 dicembre 2020 con un bottino consistente.

L’Eredità Claudio Sorrentino – puntata 30 dicembre

Claudio Sorrentino è riuscito già a vincere nella puntata di giovedì 24 dicembre, ovvero la vigilia di Natale. In quella occasione aveva strappato lo scettro al precedente campione Francesco. Da quel giorno è rimasto all’interno del game di Flavio Insinna riuscendo, sera dopo sera, ad entrare a far parte del Triello. E come vuole il regolamento del gioco, i concorrenti che arrivano al Triello possono partecipare anche alla puntata successiva.

È accaduto lo stesso per Claudio che ha dimostrato una buona cultura generale senza però raggiungere le vette eccelse di Massimo Cannoletta. Claudio Sorrentino si è anche confrontato in tutte queste sere con l’ex campione Francesco, che però nella puntata del 30 dicembre è stato eliminato in quanto non è riuscito a superare la scalata dei 60 secondi.

Della vecchia guardia è rimasto soltanto Claudio Sorrentino. Però nella puntata del 30 dicembre non è riuscito ad indovinare nessuno dei due paroloni. Questa è la fase del gioco che, se superata, porta direttamente al Triello. E così ha dovuto affrontare la scalata contro Giovanna. Ed è stato proprio lui alla fine a riuscire ad avere la meglio sulla concorrente, tra l’altro arrivata proprio quel giorno.

Claudio Sorrentino arriva così al Triello riuscendo a dare le risposte esatte a molte domande proposte. In effetti è stato lui a dominare questa parte de L’Eredità, ma per incuria e distrazione dei concorrenti. Infatti molte volte i due colleghi non hanno indovinato alcune delle quattro risposte e la fortuna ha voluto che le domande fossero rimbalzate proprio a Claudio quando mancava soltanto una risposta, ovvero quella esatta.

La Ghigliottina del 30 dicembre

Claudio Sorrentino arriva alla Ghigliottina con la somma di 230.000 euro. Nella scelta delle parole che formavano il quintetto della Ghigliottina ha sbagliato soltanto una volta. La somma finale era di 115.000 euro. Claudio Sorrentino è riuscito a vincere tale somma con le seguenti parole: Bruto, Finanza, Attacco, Gigante, Remora.

Claudio Sorrentino ha spiegato a Flavio Insinna che la parola vincente gli è stata suggerita dall’ultimo termine, ovvero Remora. Il campione ha spiegato che è un piccolo pesce guida degli squali. Ed infatti la parola da lui scritta era proprio Squalo. Ed era quella vincente.

Claudio Sorrentino conquista così 115.000 euro, che sommati ai 26.250 portano alla cifra non indifferente di 141.250 euro.