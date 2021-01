ll Boss del Paranormal 2 arriva su DMax canale 52 del digitale terrestre. L’appuntamento è dal 5 gennaio 2021 in prima serata alle ore 21.25 sul canale maschile di Discovery. Daniele Bossari è al timone del programma. Il conduttore era stato già il padrone di casa su Dmax di House of Esports.

Siamo alla seconda stagione del programma dedicato al mondo del paranormale.

Il Boss del Paranormal 2 Daniele Bossari su DMAX

Il fine del programma Il boss del paranoral anche nella seconda edizione, è di indagare sul mondo del paranormale, dell’occulto, di quanto solo apparentemente sfugge all’umana scienza e sembra extra sensoriale.

Partiamo dal significato di paranormale.

Il termine paranormale si applica a quei fenomeni che risultano contrari alle leggi della fisica e agli assunti scientifici. E, se misurati secondo il metodo scientifico, sono risultati inesistenti o, nel caso di fenomeno esistente, comunque spiegabili sulla base delle conoscenze attuali.

E allora, sulla scorta di questa definizione, puntata dopo puntata Bossari, coadiuvato da esperti, inizia a indagare sugli eventi paranormali che avvengono in tutto il mondo.

Fenomeni che, solo apparentemente sembrano inspiegabili e catturati grazie a telecamere di sicurezza e smartphone. In base a queste nuove tecniche, oggi sono possibili testimonianze documentali, non esistenti in passato.

Proprio grazie alla tecnologia è cambiato il modo di concepire e approcciarsi a questo tipo di eventi che superano la normale “realtà”. Per la disponibilità dei cellulari e altri device, ogni giorno vengono caricati su internet migliaia di video che sembrano raccontare qualcosa di incredibile, che va al di là di ogni umana concezione.

Tra avvistamenti di questa nuova edizione, ci sono creature marine, ombre che prendono vita, poltergeist, oggetti volanti non identificati.

E il “Boss” Daniele deve ad aiutare a distinguere tra video reali e semplici bufale, presentando anche casi italiani di eventi apparentemente inspiegabili.

Puntate e dove vederlo

Il Boss del Paranormal è una produzione Discovery Italia in otto nuove puntate, ognuna della durata di un’ora.

DMax è visibile al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 170, 171 e Tivùsat Canale 28. La serie è disponibile anche su DPlay Plus e successivamente anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).