Ascolti Tv martedì 5 gennaio 2021.La Befana vien di notte vince la serata. Viaggio nella grande bellezza incrementa gli ascolti e supera il 10%, Molti i film in palinsesto. Ecco ne dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 5 gennaio 2021, il prime time

Su Rai 1 La Befana vien di Notte ha ottenuto 4.881.000 telespettatori con 19.5%

Su Rai 2 Hotel Transilvania 3 – Una Vacanza Mostruosa: 1.080.000 con 4.2%

Su Rai 3 La La Land ha raggiunto 1.060.000 spettatori con 4.2%

Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza: 2.146.000 con 10.1%

Su Rete 4 Il Marchese del Grillo: 1.489.000 spettatori con 6.6%

Su Italia 1 Now you see me – I Maghi del crimine: 1.894.000 spettatori con 7.6%

Su La 7 Non siamo Angeli ha registrato 614.000 con 2.4%.

Su Tv8 Gli Stivali di Babbo Natale ha siglato 502.000 persone con 1.9%

Su NOVE Ben-Hur ha registrato 388.000 spettatori con 1.7%

Ascolti Tv martedì 5 gennaio 2021, la fascia preserale Blob arriva al 6% di share Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 4.257.000 con 21.6%. L’Eredità: 5.742.000 con 25% Su Rai 2 NCIS ha raccolto 708.000 con 3.3% e 1.196.000 con 4.7% Su Rai 3 TGR informa 3.513.000 con 14.8%. Blob segna 1.545.000 con 6% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.510.000 con 13.1%. Caduta Libera 3.701.000 con 16.5% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 916.000 persone con 3.7% Su Italia 1 CSI Miami: 619.000 spettatori con 2.5% Su La 7 The Good Wife interessa 284.000 con 1.7% e 360.000 con 1.6% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 333.000 spettatori con 1.3% Su NOVE Little Big Italy: 279.000 con 1.2% Ascolti Tv martedì 5 gennaio 2021, l’access prime time Striscia la notizia al 16.1%. UPAS oltre il 7% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.852.000 con 21.4% Su Rai 2 Tg2 Post: 1.162.000 spettatori con 4.2% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.705.000 con 6.4% e Un Posto al Sole: 1.988.000 con 7.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.407.000 con 16.1% Su Rete 4 Stasera Italia:1.489.000 con 5,6% e 1.581.000 con 5.8% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.331.000 spettatori con 4.9% Su La 7 Uozzap! Collezione: 872.000 persone con 3.2% Su Tv8 Guess my Age: 555.000 spettatori con il 2%. Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 469.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv martedì 5, daytime mattutino

Bene I Fatti vostri. Crolla il Segreto.

Su Rai 1 UnoMattina: 1.231.000 con 18.1%- Storie Italiane 1.228.000 con 16.5% e 1.283.000 con 14.8%. È sempre mezzogiorno 2.012.000 con 13,7%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 273.000 con 3.9%. I Fatti Vostri: 642.000 con 6.9% e 1.189.000 con 8.6%

Su Rai 3 Agorà Speciale ha registrato 554.000 con 8.4%

Su Canale 5 Mattino Cinque Speciale: 1.061.000 con 15,4% e 1.148.000 con 15.5%. Forum ha registrato 1.587.000 con 14.1%.

Su Rete 4 Il film Miracolo sull’8a Strada: 213.000 con 2.7%. Il Segreto: 204.000 con 1.4%

Su Italia 1 Chicago Fire: 180.000 persone con 2.5%

Su La 7 L’aria che tira 406.000 con 4.6%. L’aria che tira – Oggi 531.000 con 3.5%

Ascolti Tv martedì 5, day time pomeridiano

Bene il pomeriggio di Rai 1

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 2.176.000 con 13.1%. Il Paradiso delle Signore: 2.340.000 con 16%. La Vita in Diretta: 2.882.000 con 17.2%

Su Rai 2 Ore 14: 558.000 con 3.2%. Detto Fatto: 619.000 con 4.2%

Su Rai 3 Geo 2.134.000 spettatori con 12.6%

Su Canale 5 Beautiful: 3.121.000 con 16.4%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 1.038.000 con 6.1%.

Su Italia 1 I Simpson intrattengono 966.000 con 5.3%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 374.000 con 2.4%

Su Tv8 Vite da Copertina: 182.000 con 1.1%

Ascolti Tv martedì 5, seconda serata

Il Concerto dell’Epifania al 7.4%

Su Rai 1 Concerto dell’Epifania: 1.123.000 spettatori con 7.4%

Su Rai 2 Mary e il Fiore della Strega: 464.000 spettatori con 3%.

Su Canale 5 Tg5 Notte: 549.000 spettatori con 6.8%.

Su Rete 4 Il film Tre ha registrato 226.000 con 2.9%