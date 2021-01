Il Boss del Paranormal 2 inizia questa sera, con la nostra diretta del 5 gennaio 2021, sul canale Dmax alle 21.25. Conduce Daniele Bossari, che dopo l’esperienza dal 2009 al 2011 alla conduzione di Mistero su Italia 1 adesso ci riprova come Boss del paranormale.

Nel corso della trasmissione Bossari indaga su fenomeni apparentemente inspiegabili: apparizioni di fantasmi, UFO che volano e scompaiono nel cielo, alchimia. Questi e altri sono gli argomenti che Il Boss del Paranormal racconta attraverso testimonianze.

Sfruttando tecnologie all’avanguardia, Bossari si propone di rendere scientifica la ricerca di eventi al di là dell’umana comprensione. Quali e quanti si riveleranno autentici, e quali non sono altro che bufale inventate?

Questa edizione, la seconda, del Boss del Paranormal 2 è ambientata presso l’Hotel Campo Dei Fiori di Varese. In queste sale Luca Guadagnino ha girato il remake del celebre film horror Suspiria di Dario Argento.

Vi ricordiamo che potete seguire la puntata anche in streaming sul servizio gratuito DPlay.

Il Boss del Paranormal 2 diretta 5 gennaio, la diretta

“Vi porteremo in posti e vi mostreremo immagini terrificanti… peggiori di una riunione di condominio.” esordisce Daniele Bossari, il conduttore di Il Boss del Paranormal.

Inizia subito il primo servizio: un’esperta parla di “apparizioni” di fantasmi. Un video mostra una presunta prova di una manifestazione spiritica. “Di notte gli spiriti ci hanno tutti per loro, e provano spesso a mettersi in contatto con noi. Per prima cosa devono svegliarci, e il modo più semplice è tirare via le coperte” spiega l’esperta.

Il secondo servizio, poi, propone la testimonianza di un musicista americano, che crede di aver registrato il video di un UFO.