Che Dio ci aiuti 6 prevede l’entrata di nuovi personaggi. La serie inizia il 7 gennaio 2021 su Rai 1 in prima serata. Nel Cast Elena Sofia Ricci nel ruolo della protagonista Suor Angela. Presenti, tra i personaggi, Francesca Chillemi nel ruolo di Azzurra Leonardi e Valeria Fabrizi che è la madre superiore del convento, Suor Costanza. Ecco i personaggi nuovi che entrano nella sesta stagione della fiction.

Che Dio ci aiuti 6 personaggi nuovi

Erasmo

Erasmo ha ventotto anni, molti tatuaggi e la faccia tenera e sfrontata di chi non ha niente da perdere. Perchè niente ha mai avuto, nemmeno l’amore di una famiglia.

Erasmo è stato abbandonato in orfanotrofio appena nato ed è cresciuto da solo tra case-famiglia, genitori affidatari e periodi in riformatorio. La sua maestra di vita è stata la strada, dove ha imparato ad arrangiarsi e a sopravvivere.

Adesso si accinge a fare “il grande salto”, un crimine che segnerebbe definitivamente la sua fedina penale e la sua coscienza. Erasmo torna ad Assisi per cercare sua madre: l’unica che, forse, potrebbe fermarlo. Si ritrova, così, al Convento delle Grazie seguendo l’unico indizio che ha su di lei: una medaglietta del convento. Suor Angela non può aiutarlo ma si offre di ospitarlo in convento, incoraggiandolo ad accettare prima con le buone e poi con l’inganno. Perché, si sa, lei con i ragazzi scombinati non riesce a trattenersi, ma anche perché suor Angela sente di avere un legame con Erasmo. È qualcosa che non sa spiegarsi: ricordi frammentari, una sensazione, che la spingono a voler scoprire di più sul ragazzo e sul suo passato. Erasmo in convento è un pesce fuor d’acqua. Ma forse con il tempo le sue barriere crolleranno e scoprirà di aver trovato una famiglia.

Emiliano Stiffi

Emiliano Stiffi è un giovane psichiatra sulla trentina. Volto pulito, sempre preciso e in ordine, nulla del suo aspetto è mai fuori posto. Emiliano si occupa della casa-famiglia insieme ad Azzurra, ma aiuta anche suor Angela con il vuoto di memoria e Monica con il crollo psicologico con cui è alle prese. Proprio con Monica, Emiliano sviluppa un rapporto particolare. Emiliano è una sorta di vecchia versione di Monica al maschile: preciso, controllato, maniacale. Uno che calcola i pro e i contro di qualsiasi cosa, che fa yoga tutte le mattine e mangia solo cibo bio. Tra lui e Monica potrebbe esserci davvero molta sintonia.

I Personaggi femminili

Carolina

Carolina ha 20 anni, anche se sente di averne molti di più. Sa sempre quello che vuole e come fare per ottenerlo: la vita l’ha costretta ad imparare presto a cavarsela da sola. Carolina ha spesso un enigmatico sorriso sulle labbra: difficile capire se è sincero o di circostanza. Carismatica e opportunista, Carolina nasconde un grande segreto. Dietro quei modi scontrosi c’è una ragazza fragile, che non si fida di nessuno e ha paura di essere ferita. Ma, si sa, nessuno può farcela da solo.

Penelope

Penelope, detta Penny, ha otto anni e sentiremo la sua voce solo quando parla con l’Angelo Custode. Per il resto è muta. Muta, con grandi occhi che guardano, sorrisi che pian piano le riaffiorano sul viso. Muta, con un lungo percorso da fare prima di tornare ad essere la bambina felice ed allegra che era. Prima di tornare a parlare e dire: ti voglio bene. Ha smesso di farlo il giorno in cui i suoi genitori sono morti in un incidente d’auto. Lei si è svegliata in ospedale ed era sola.

È Azzurra a far arrivare Penny nella casa-famiglia vicino al convento, nell’attesa che per lei si trovi una nuova famiglia. Per suor Angela all’inizio non c’è niente di strano ma presto scoprirà che per Azzurra la bambina ha qualcosa di speciale.