Che Dio ci aiuti 6 arriva su Rai 1 a partire dal prossimo giovedì 7 gennaio 2021. La sesta stagione della serie di successo prevede molte novità a partire dal cambio di location. Molti gli attori confermati. Ma ci sono anche new entry. Le puntate complessive sono dieci. Il genere è da commedia religiosa con elementi sentimentali. Ogni puntata ha la durata di cento minuti ed è composta da due episodi settimanali.

Che Dio ci aiuti 6 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Francesco Vicario. Protagonista assoluta della serie è Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela. Accanto a lei Valeria Fabrizi che interpreta ancora Suor Costanza la madre superiora del convento dopo svolge la sua missione religiosa Suor Angela.

Molti gli altri personaggi che fanno parte della sesta stagione. Torna Azzurra a cui da il volto l’ex Miss Italia Francesca Chillemi. E, tra le new entry c’è Pierpaolo Spollon nel ruolo di Erasmo, un personaggio che fa parte del passato di Suor Angela.

Le riprese si sono svolte prevalentemente ad Assisi la nuova location dove accadono gli eventi raccontati.

La produzione è della Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Rai Fiction.

Che Dio ci aiuti 6 – trama e personaggi della serie in onda su Rai 1

La nuova stagione di Che Dio ci aiuti cambia innanzitutto location. La serie, infatti, è ambientata ad Assisi ed ha perso la collocazione di Foligno dove si sono svolte le riprese per tutte le cinque edizioni passate. Qui è stato trasferito il Convento degli Angeli. Al centro c’è sempre Suor Angela che, questa volta, dovrà fare il conti con il proprio passato e con quel segreto che si è tenuto dentro per tanti anni. Ad Assisi vive anche il padre della religiosa il signor Primo con il quale, però, la suora non ha rapporti da anni. Sarà questo il pretesto per tornare indietro nel passato e finalmente riappacificasi con quella parte della sua coscienza che ha taciuto per lunghi anni. Ed a questo proposito arriva il personaggio di Erasmo a metterla di fronte ad eventi che ha sempre cercato di dimenticare.

Erasmo ha 25 anni, non è un bravo ragazzo. Ha un carattere furioso ed amante dei tatuaggi. E’ arrivato ad Assisi perchè vuole fare chiarezza su molti aspetti del suo passato che ancora ignora. Ed è più vicino a Suor Angela di quanto non si immagini.

Accanto a suor Angela c’è la madre superiore Suor Costanza che non ha nessuna intenzione di andare in pensione. Rimanda di volta in volta il momento con pretesti sempre nuovi. Per lei ogni occasione è buona per sentirsi viva e utile nel convento.

Adesso, ad esempio, deve scegliere la nuova barista dell’Angolo Divino. E la sua decisione cade su Carolina, una giovane apparentemente dal carattere tranquillo. Presto, però, la ragazza darà molti problemi al convento ed alla stessa suor Costanza.

Gli altri personaggi

Passiamo agli altri personaggi della sesta stagione di Che Dio ci aiuti.

Azzurra ha deciso di dedicarsi alla vocazione. Ed un giorno vedrà arrivare nel convento la piccola Penelope nel cui petto batte il cuore di Davide.

Nico e Ginevra stanno preparando il loro matrimonio. Ma ecco che torna la ex di Nico, Monica Giulietti. La giovane si trova in una situazione disperata e spera di superarla grazie all’aiuto di Nico di cui è stata profondamente innamorata. Ed ancora non è riuscita a dimenticarlo.

Ginevra in preda ad una pazza gelosia si avvicina ad Erasmo che spera, possa aiutarla.Ma lui ha altro a cui pensare.

Che Dio ci aiuti 6 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Che Dio ci aiuti 6 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori