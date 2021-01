Uomini e Donne anticipazioni 7-8 gennaio 2021 – Gemma in estasi con Maurizio

Uomini e Donne anticipazioni 7-8 gennaio 2021. Torna in onda il programma dei sentimenti giovedì 7 gennaio 2021 su Canale 5. La venticinquesima edizione condotta, come sempre, da Maria De Filippi si era aperta a settembre con la novità dell’unione dei due troni, il classico e l’over.

Uomini e Donne anticipazioni 7-8 gennaio 2021 – La storia tra Gemma e Maurizio

Dopo il successo ottenuto l’autunno scorso, il programma adesso continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì nella classica fascia oraria delle 14:45 a partire da oggi giovedì 7 gennaio. Intanto sono tutte da scoprire le nuove vicende amorose di Gemma Galgani che attualmente ha un rapporto molto intimo con Maurizio Guerci. Infatti poche puntate prima dell’interruzione la Galgani aveva dichiarato di aver avuto una notte di passione con Maurizio. L’uomo ha oltre 20 anni meno di lei.

Il bel cinquantenne è solo l’ultimo degli amori dell’esponente del Trono Over. Gemma, da quando ha lasciato Giorgio Manetti, passa da un compagno all’altro con estrema nonchalance. Probabilmente per non perdere la possibilità di far parte del programma.

Naturalmente Gemma Galgani continua ad essere protagonista in studio di una serie di litigi e scaramucce quotidiane con l’opinionista Tina Cipollari. E sono proprio questi gli elementi che fanno scattare l’interesse del pubblico che non è ancora stanco delle vicende amorose della Galgani e dei suoi bisticci con la Cipollari.

E poi intorno al Trono Over ci sono anche gli altri comprimari che hanno un ruolo non meno importante per lo sviluppo delle dinamiche amorose.

Anticipazioni trono classico del 7 gennaio 2021

Intanto per quanto riguarda il Trono Classico i telespettatori potranno assistere alle scelte sentimentali dei tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni. Al loro fianco ci sono Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Per quanto riguarda il Trono Classico siamo davvero alle battute finali perché i due tronisti dovranno realizzare al più presto la loro scelta. Davide dovrà individuare chi è la donna più adatta a lui tra Beatrice e Chiara. Le due ragazze hanno caratteri completamente diversi e sarà lui a dare una spiegazione dei motivi che l’hanno spinto a scegliere l’una o l’altra.

Nelle puntate prima di Natale Davide Donadei era in preda ad una grande confusione, vedremo se adesso avrà chiarito le proprie idee.

Intanto dovrà impegnarsi a scegliere anche Sophie Codegoni. I due pretendenti sono Matteo e Antonio. La giovane Sophie, di appena 18 anni, si trova in una situazione piuttosto complicata. Infatti nell’ultima puntata andata in onda prima delle vacanze natalizie Matteo sembrava molto preso dalla tronista ed aveva dichiarato che avrebbe accettato la scelta della Codegoni soltanto se avesse visto un comportamento adeguato della tronista nei suoi riguardi.