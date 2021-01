Pigiama Rave torna con la puntata di lunedì 11 gennaio 2021. L’appuntamento è prima serata con il programma che rivoluziona i tradizionali canoni dell’intrattenimento in chiave ironica. Saverio Raimondo racconta il presente e guarda al futuro trasformando gli eventi privati della vita domestica in eventi da palcoscenico. In quest’ottica Pigiama Rave vuole porsi come un nuovo modo di concepire la televisione.

Pigiama Rave 11 gennaio, ospite Valentina Nappi

Ogni lunedì alle 23.15, su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) Saverio Raimondo torna con il suo late night show di ultima generazione. E ospita, come sempre, protagonisti dello spettacolo, dello sport, del costume, della musica, della cultura. Ma anche personaggi provenienti da mondi curiosi meno noti ai telespettatori.

Insieme a Saverio Raimondo i due riders Guia Scognamiglio e Tommaso Faoro, inviati speciali e surreali nell’Italia del coprifuoco.

In questa puntata, in onda lunedì 11 gennaio, Tommaso si reca in uno dei più noti ristoranti di Venezia per un’operazione “svuota cucine”. Il suo obiettivo è di di ridurre lo spreco alimentare e aiutare i ristoratori. Una maniera di insegnare a non gettare via nulla di quanto avanza sulle tavole di tutti i giorni.

Gli ospiti della puntata

Protagonisti della sesta puntata, in rigoroso abbigliamento comodo casalingo (pigiama, vestaglia o tutone): la porno star Valentina Nappi, la show girl Sylvie Lubamba e la cantautrice Maria Antonietta. Inoltre, in esclusiva per Pigiama Rave, il più noto bartender italiano al mondo Salvatore “The Maestro” Calabrese, direttamente da Londra, dedicherà al programma un cocktail speciale.

La petizione per abolire l’anno bisestile

Il programma continua a portare avanti la petizione per abolire per sempre l’anno bisestile, nell’intento di creare gli strumenti per scongiurare un’altra catastrofe come quella appena trascorsa nel 2020. E questo è il link per aderire http://chng.it/XfN5ScpG.

Le puntate di “Pigiama Rave” possono essere viste (e riviste) sul sito di RaiPlay alla pagina https://www.raiplay.it/programmi/pigiamarave.