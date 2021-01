L’Eredità Agnese Ortone da Roma vince alla sua prima Ghigliottina

Agnese Ortone è la nuova campionessa de L’Eredità. La giovane signora proveniente da Roma è riuscita a vincere alla Ghigliottina la somma di 22.500 euro.

È accaduto nella puntata di giovedì 14 gennaio 2021 nel game show di Rai 1 condotto nella fascia preserale da Flavio Insinna.

L’Eredità: il percorso della campionessa Agnese Ortone

Agnese Ortone ha vinto il primo giorno che si è presentata a L’Eredità. Il suo percorso è stato abbastanza in discesa. Infatti inizialmente è riuscita a superare indenne la Sfida dei Sette. E quindi non ha dovuto affrontare nessuna scalata, ovvero il gioco in cui in 60 secondi bisogna indovinare il maggior numero di parole rimanendo col tempo a disposizione mentre l’avversario lo ha concluso.

La nuova campionessa ha superato indenne anche le prove successive, ovvero L’una o l’altra e la sfida delle Quattro date. In quest’ultima bisogna collocare nell’anno giusto un evento annunciato da Flavio Insinna.

Arriviamo così alla fase clou dei Paroloni. Agnese da Roma riesce ad indovinare il termine Gagliuolo il cui significato è Baccello. Arriva così al Triello dove era arrivato nel frattempo anche l’altro campione de L’Eredità, ovvero Claudio Sorrentino anche lui proveniente da Roma.

La fase del Triello è positiva per Agnese che riesce a conquistare la non indifferente somma di 90.000 euro con la quale si è presentata alla Ghigliottina. Infatti è riuscita a superare le ultime due domande che portano il concorrente, qualora indovini, fino al tavolo finale dove può conquistare o dimezzare la somma che nel frattempo ha accumulato.

La Ghigliottina del 14 gennaio 2021

Nella scelta delle cinque parole che formano la Ghigliottina, la concorrente Agnese Ortone da Roma ha dimezzato soltanto due volte riuscendo a mantenere la somma di 22.500 euro. Le parole individuate erano le seguenti Primo, Deserto, Domiziano, Domenica e Maradona.

La concorrente si è rivelata una campionessa col portafoglio perché è riuscita ad individuare il termine giusto che si univa alle parole precedenti. Il termine era Stadio.

Agnese Ortone torna questa sera a difendere il titolo. Nella speranza che non sia una delle tante campionesse o campioni meteora, di cui L’Eredità è stato pieno dopo Massimo Cannoletta.

Agnese Ortone: chi è la nuova campionessa de L’Eredità

Agnese Ortone vive a Roma. É impiegata in uno studio di amministrazione di condomini. Ha un diploma di restauratrice che, come lei stessa ha detto, non ha mai utilizzato.

Inoltre suona il pianoforte e dirige nella sua parrocchia un coro per bambini e per ragazzi. La sua fede calcistica è per la squadra della Roma ed ha svelato a Flavio Insinna ed al pubblico de L’Eredità di seguire la squadra anche durante le partite allo stadio. Naturalmente quando era ancora possibile.