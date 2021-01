Stasera in tv 15 gennaio 2021. Esordio per Fiorella Mannoia sulla prima rete con la prima delle due puntate di La musica che gira intorno. Su Rai 2 seconda puntata di The good Doctor 8. Continua Titolo V con la presenza nella parte iniziale, di Gabriella Germani.

Stasera in tv 15 gennaio 2021 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale La musica che gira intorno. Fiorella Mannoia torna su Raiuno con uno show che porta il titolo di un famoso brano di Ivano Fossati. Due le puntate previste (la seconda andrà in onda il 22), in onda dal Teatro 1 di Cinecittà World, a cui partecipano molti ospiti, protagonisti della musica, del cinema, del teatro e della televisione.

Su Raidue, alle 21.20, il telefilm The Good Doctor. Va in onda la seconda parte dell’episodio In prima linea. Shaun (Freddie Highmore) è combattuto tra il timore di mettere potenzialmente a repentaglio la salute di Lea e la voglia di stare accanto alla donna che ama. Dopo la mancata partenza per Phoenix, Park e Mia discutono del loro futuro insieme.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Titolo V. Torna, dopo qualche settimana di pausa, il talk show di attualità e politica condotto da Francesca Romana Elisei negli studi Rai di Napoli e da Roberto Vicarietti in quelli di Milano. All’ordine del giorno ci sono sempre l’emergenza sanitaria e la gestione della campagna vaccinale da parte del Governo.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Ritratto di due grandi architetti. Carlo Scarpa (1906-1978) è stato una delle figure più enigmatiche e importanti dell’architettura italiana del XX secolo; Aldo Rossi (1931-1997) è stato il primo italiano a vincere il Premio Pritzker.

Programmi su altre reti

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Focus sui fatti di cronaca nera che hanno maggiormente colpito il pubblico nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma si parla anche di Coviod-19 e dei nuovi vaccini. Per le segnalazioni dei telespettatori è sempre attivo il centralone: il numero è 02/30309010.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Seconda di otto nuove puntate del programma condotto da Roberto Giacobbo. Anche stasera ampio spazio dedicato alle bellezze del nostro Paese, particolarmente gradite ai #giacobbers su Twitter e ai tanti appassionati di avventura. La trasmissione è presente anche su Facebook e Instagram.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Attualità, sondaggi, interviste, ma anche musica, satira e teatro. E poi, uno sguardo irresistibile alle peculiarità dei social media. E’ questo il menù proposto anche stasera da Diego “Zoro” Bianchi ai tanti fan del suo programma.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è in Friuli-Venezia Giulia per incoronare il miglior ristorante di cucina carnica. In gara l’Osteria Al Cral, l’Antica Osteria Stella d’Oro, l’Edelweiss Stube e La Boteghe di Pierute. Piatto speciale, la zucca.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. La situazione politica del Paese ha dato spunti all’ultima edizione del programma di Maurizio Crozza di cui continuiamo a vedere il meglio. Tra le imitazioni quella di Vittorio Feltri, direttore di “Libero”.

Su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto. Terzo appuntamento con gli aspiranti pasticcieri che si sfidano colpi di zucchero, farina e uova. Conduce Flavio Montrucchio, che vediamo anche il martedì nella nuova edizione di Primo appuntamento.

Stasera in tv 15 gennaio 2021 i film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di Taylor Hackford, Parker, con Jason Statham, Jennifer Lopez. Assoldato per una rapina, Parker viene tradito dai complici. Deciso a vendicarsi e a riprendersi il bottino, l’uomo elabora un sofisticato piano con l’aiuto della bella Leslie.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2016, di Dexter Fletcher, Eddie The Eagle – Il coraggio della follia, con Taron Egerton. La storia del saltatore con gli sci britannico Eddie Edwards. Con l’aiuto del suo allenatore, riuscì a partecipare alle Olimpiadi invernali del 1988.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Nicolas Bedos, La belle époque, con Daniel Auteuil, Guillaume Canet. Il fumettista Victor s’imbatte in un imprenditore che permette ai suoi clienti di tornare indietro nel tempo. Decide, così, di rivivere la settimana in cui incontrò il grande amore.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film western del 1971, di Sergio Leone, Giù la testa, con James Coburn, Rod Steiger. Juan ha un sogno: svaligiare l’impenetrabile banca di Mesa verde. Quando incontra John, esperto in esplosivi, capisce di aver trovato il complice ideale. Ma poi… qualcosa cambia.