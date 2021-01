C’è posta per te torna sabato 16 gennaio, in prima serata su Canale 5 con Maria De Filippi conduttrice storica del programma giunto alla 24esima edizione. E’ la seconda puntata delle nove che fanno parte del ciclo 2021 del people show della principale rete Mediaset.

C’è posta per te 16 gennaio ospiti Irama, Michelini e Bocci

Come tradizione C’è posta per te racconta le storie della gente comune grazie alla abilità di Maria De Filippi che traduce in parole i sentimenti più profondi e più difficili da esprimere.

Questa settimana sono tre i personaggi coinvolti nelle sorprese: il cantautore Irama e gli attori e amici Giulia Michelini e Marco Bocci. Sono personaggi targati Mediaset. Irama è una creatura di Amici. All’anagrafe Filippo Maria Fanti, è un rapper che si è imposto proprio nel talent show di Canale 5, vincendo la diciassettesima edizione.

La Michielini è stata il volto di Rosy Abate, la serie spin off di Squadra antimafia nella quale ha anche partecipato sempre interpretando il medesimo personaggio. Anche Bocci è un attore prevalentemente Mediaset. Attualmente è nel cast di Made in Italy, la serie sulla nascita della moda italiana negli anni Settanta. Ma era stato protagonista anche della serie Solo in due stagioni.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi con Alberto Silvestri è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.

Regia: Paolo Pietrangeli.

Ascolti

C’è posta per te è sempre stato considerato una vera e propria corazzata spettacolare. Inevitabilmente la sfida del sabato sera è sempre stata vinta da questo programma che si può considerare il primo people show della televisione di Cologno Monzese.

La puntata d’esordio di sette giorni fa, sabato 9 gennaio aveva ottenuto il 27.98% di share. Ed aveva relegato Affari tuoi VIva gli sposi, in onda in contemporanea su Rai 1, al 15.92%. La prima rete quasi doppiata, quindi. Tutto ciò nonostante alcune delle storie raccontate non presentavano l’appeal ed il giusto grado emotivo caratteristici del programma.

