Il salone delle meraviglie 4 è in diretta alle 22.40 su Real Time anche questa sera, 19 gennaio 2021. Federico Fashion Style è diventato noto per le sue acconciature fuori dagli schemi, e grazie a una clientela Vip che ne ha tessuto le lodi nel corso delle precedenti 3 stagioni di Il salone delle Meraviglie.

Fra le clienti della puntata di questa sera ci sono Maria Grazia e le sue due figlie. Una delle due è in dolce attesa, l’altra sta cercando l’amore, e ha bisogno di un restyling completo.

Fra i frequentatori abituali del salone di Anzio c’è la zia di Federico, che si improvvisa consigliera di tutto il locale. E poi c’è Weida, receptionist ad Anzio: riuscirà a soddisfare l’esigente Federico, impegnato sia dalle clienti di Anzio che da quelle alla Rinascente di Roma?

Il salone delle meraviglie 4 diretta 19 gennaio, la prima puntata

Federico e la sua adorata zia stanno facendo colazione insieme. La loro tranquillità, però, è presto interrotta dall’arrivo delle prime clienti “particolari” della giornata: Maria Grazia e le sue due figlie Antonella e Jessica. Maria Grazia vuole cambiare look. “Sembri Wanna Marchi tesoro” le dice Federico. Weida, intanto, si diletta con le parole crociate.

Mentre le acconcia, Federico chiacchiera amabilmente con Maria Grazia e le sue figlie. Scopre così che il marito di Antonella, che è incinta, è turco. “Te lo sei preso almeno con un sacco di soldi amore?” chiede scherzando Federico.

Fuori dal locale, intanto, al tavolo della colazione della zia di Federico le clienti del salone e gli altri avventori del Bar fanno la fila per chiedere consigli e fare confidenze.

Alla fine, sia Maria Grazia che Antonella e Jessica sono soddisfattissime dei loro tagli. In particolare, Jessica non vede l’ora di sfoggiare il suo nuovo look. Weida ha passato tutta la puntata a compilare il suo cruciverba. Uscito dal locale, poi, Federico ritrova la zia allo stesso tavolo dove l’aveva lasciata al mattino. Così, passano direttamente dalla colazione all’aperitivo.

La seconda puntata

Federico, in occasione della seconda puntata di questa sera, passa la giornata al suo salone alla Rinascente di Roma.

La prima cliente si chiama Rosa, viene da Altamura in provincia di Bari. Da Federico vorrebbe un taglio “da principessa“, per far colpo su suo marito e sui suoi figli. In passato è stata spesso oggetto di prese in giro e critiche per il suo modo di parlare; e raccontando le sue esperienze si commuove.

Poi, entra nel salone Letizia, di professione cantante lirica. In passato ha preso la cintura nera di Karate, e dice che, volendo, potrebbe anche insegnare in un dojo. Nel frattempo, Rosa descrive a Federico un altro suo grande sogno: entrare al Grande Fratello per dimostrare che “l’intelligenza non è tutto”. Terminato il trattamento alla Rinascente, è soddisfattissima: non vede l’ora di mostrare il suo nuovo taglio a suo marito e alle sua amiche di Altamura.

Anche Letizia è contentissima del suo nuovo colore di capelli. E regala a Federico una torta rustica abruzzese fatta apposta per lui.