La pupa e il secchione e viceversa diretta 21 gennaio: prima puntata, presentazione delle coppie

Giovedì 21 gennaio, dalle 21.25 su Italia 1, va in onda la prima puntata de La pupa e il secchione e viceversa. E’ condotto da Andrea Pucci, con la partecipazione di Francesca Cipriani.

Il reality, anche quest’anno, sottopone 16 partecipanti ad un esperimento per mettere a confronto due mondi diversi tra loro. I concorrenti, divisi in coppie, devono affrontare alcune sfide di natura culturale, come l’interrogatorio del professore Diego Verdegiglio. Ma anche prove di agilità, di logica e di seduzione.

In ogni appuntamento, al termine del Bagno di cultura, il reality decreta la coppia eliminata. La prova viene valutata da personaggi del mondo dello spettacolo che si alterneranno nel corso del puntate.

Sono previste, infatti, le presenze di Francesca Brambilla, Carmelo Abbate, Carmen Di Pietro, Antonio Zequila, Natalia Titova, Jo Squillo, Enzo Salvi. Ed ancora Cristiano Malgioglio, Francesca Barra, Giulia Salemi, Vladimir Luxuria, Iva Zanicchi, Laura Cremaschi. Presenti anche Roberto Giacobbo, Giorgio Mastrota, Diego Dalla Palma, Claudia Ruggeri, Giorgio Mastrota.

Le nuove Pupe sono Stephanie Bellarte, Miryea Stabile, Laura Antonelli, Jessica Bucci e Linda Taddei. I loro partner, i secchioni sono Matteo Pisano, Andrea De Santis, Alessio Guidi, Alberto Bartozzi e Luca Marini. Alle 5 coppie si aggiungono tre secchione Sara Hafdaoui, Giulia Orazi e Silvia Gandi. Sono accompagnate dai pupi Matteo Diamante, Mattia Garufi e Gianluca Tornese.

La pupa e il secchione e viceversa 21 gennaio, la diretta

Nella diretta del 21 gennaio Andrea Pucci attende i partecipanti di questa edizione, che stanno raggiungendo la location su due mezzi diversi. Nel primo, il beauty shuttle, sono presenti i pupi e le pupe, nell’altro, il genius shuttle, invece i secchioni e le secchione. Arriva per primo il gruppo di pupi che si accomoda nel salone in attesa di conoscere i loro partner. Nel frattempo anche la squadra dei secchioni si presenta la cospetto del conduttore.