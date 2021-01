Questa sera, 22 gennaio 2021, Real Time propone la quarta puntata, ovvero la finalissima, di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto. Flavio Montrucchio conduce lo spin off del noto cooking show, che ha per partecipanti coppie variamente assortite di pasticceri amatoriali. I giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio sono pronti per la sfida finale di questa prima edizione.

Nel corso delle tre puntate precedenti si sono sfidati I Marito e Moglie, Carmelo e Angela, i Fidanzati Dora e Luca, Le Gemelle Alexia e Alice, il Padre e Figlia (Emil ed Elena), i Conviventi Francesco e Lino e Mamma e Figlia (Cristina e Siria). Questa sera, sono rimasti in gioco solo i Fidanzati Dora e Luca, Padre e Figlia (Emil ed Elena) i Conviventi Francesco e Lino e Mamma e Figlia (Cristina e Siria).

L’ospite speciale della puntata odierna è Elettra Lamborghini. Come durante le puntate precedenti, anche stavolta l’ospite propone un tema speciale per la prova a sorpresa.

Vi ricordiamo che potete recuperare la puntata, o vederla in diretta, anche sul sito in streaming discovery+.

Dolci sotto un tetto quarta puntata, la diretta

“Scegliere la coppia vincitrice sarà molto difficile” esordisce la giudice Clelia D’Onofrio. Poi, tutti i giudici hanno parole di conforto per i concorrenti, in procinto di sfidarsi nella finalissima. Infine entra in studio Anna, la giovanissima vincitrice di Junior Bake Off.

Anna e Clelia hanno creato un dolce insieme, per simboleggiare la torta che i concorrenti devono preparare. Un dolce che “accontenti i più piccoli e i più grandi”. Inoltre, i giudici hanno predisposto una serie di ingredienti, che verranno casualmente assegnati ai pasticceri in gara per preparare la loro ricetta.

La difficoltà è elevata fin da subito, dato che nel dolce che i concorrenti devono preparare devono essere presenti e sentirsi tutti i sapori dei sei ingredienti: mango, caffè, ricotta, zucca, noci, caffè e cioccolato bianco.

Iniziano gli assaggi a partire da Madre e Figlia. Il loro dolce è buono, ma il sapore delle noci prevale sugli altri. Poi, i giudici assaggiano la ricetta di Padre e Figlia. Il loro dolce avrebbe avuto bisogno di qualche minuto in abbattitore in più. I Conviventi, invece, stupiscono positivamente tutti i giudici. I sapori sono stati ben esaltati, e la torta è equilibrata. Anche il dolce dei Fidanzati piace ai giudici. Ma, secondo Knam, i sei sapori non si sentono. “Mi aspettavo più personalità”.

Dopo ogni prova, i giudici scelgono ed eliminano una delle coppie partecipanti. Arriva il momento della prima eliminazione della puntata: Padre e Figlia devono lasciare il tendone.

Dolci sotto un tetto quarta puntata, la prova tecnica

In occasione della prova tecnica, la moglie di Ernst Knam, Alessandra Mion, fa da giudice speciale. “Io e mia moglie abbiamo realizzato per voi la nostra versione della torta Lucana” afferma Knam.