Real Time trasmette questa sera la terza puntata di Dolci sotto un tetto, spin off del cooking show Bake Off Italia.

Flavio Montrucchio conduce la sfida tra coppie assortite di aspiranti pasticceri, che si mettono alla prova con ricette e preparazioni proposte dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio.

In ogni puntata i migliori partecipanti ottengono dieci minuti di bonus da sfruttare in una prova a scelta nel corso della puntata successiva. Mentre i peggiori, scelti dai giudici, sono eliminati. Le coppie ancora in gioco sono: i Fidanzati Dora e Luca, Padre e Figlia (Emil ed Elena) i Conviventi Francesco e Lino e Mamma e Figlia (Cristina e Siria). Nel corso della puntata precedente, le Gemelle sono state eliminate.

Questa sera, gli ospiti speciali della puntata, nonché giudici per un giorno, sono Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma.

Vi ricordiamo che potete recuperare la puntata, o vederla in diretta, anche sul sito in streaming DPlay.

Dolci sotto un tetto terza puntata, la diretta