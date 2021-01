Stasera in tv 23 gennaio 2021. Torna la sfida del sabato sera tra la versione di Affari tuoi dedicata ai Promessi Sposi e il people show C’è posta per te. La scorsa settimana il programma di Canale 5 ha raggiunto il 30% di share doppiando quasi Rai 1 e Carlo Conti, Ecco nei dettagli la programmazione su tutte le reti.

Stasera in tv 23 gennaio 2021 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Affari tuoi (Viva gli sposi!). Quinta delle sette puntate previste per il rinnovato game show-varietà condotto da Carlo Conti. Al suo fianco ritroviamo Nino Frassica e Ubaldo Pantani con i suoi divertenti personaggi. I premi in palio, contenuti in 20 pacchi, vengono aperti dai dieci “Testimoni Vip”, divisi tra Damigelle e Cavalieri.

Su Raitre, alle 21.45, il documentario La dannazione della Sinistra. Il giornalista Ezio Mauro rievoca la scissione del Partito Socialista Italiano (avvenuta nel gennaio 1921) che diede luogo alla nascita del Partito Comunista. Il rapporto spesso difficile tra i due partiti viene analizzato con interviste a protagonisti della sinistra come Occhetto, Bertinotti e D’Alema.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Piazza degli Eroi. Il regista Roberto Andò mette in scena per la prima volta in Italia il capolavoro dello scrittore e drammaturgo austriaco Thomas Bernhard, certamente il suo testo più politico. Nel cast brillano Renato Carpentieri e Imma Villa.

Su Canale 5, alle 21.20, il people show C’è posta per te. Il grande successo dello show è dovuto anche alla straordinaria capacità di ascolto di Maria De Filippi, che cerca sempre di capire le varie ragioni che hanno portato alla frattura e al silenzio tra i protagonisti delle storie più drammatiche per poi trovare una soluzione anche alle vicende più ingarbugliate.

La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, Eden – Un pianeta da salvare. Entusiasmo e voglia di proteggere il mondo in cui viviamo sono da sempre i punti di forza di Licia Colò, che anche in questa edizione racconta scoperte, investimenti e intuizioni del mondo “green”.

Su Nove, alle 21.25, il talk show L’ultima difesa. La puntata di stasera s’intitola, per l’appunto, L’ultima difesa: Selvaggia Lucarelli intervista Antonio Ciontoli, condannato a 14 anni di carcere nel secondo processo d’appello per la morte di Marco Vannini, avvenuta a Ladispoli nel 2015.

Su Real Time, alle 21.45, il docu-reality Vite al limite: e poi. Nikki ha perso peso, ma dovrebbe sottoporsi a un’operazione chirurgica per dimagrire ancora. Ma all’improvviso un caro amico muore dopo una cura molto drastica, e la paura della donna inizia a prendere il sopravvento.

Stasera in tv 23 gennaio 2021 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Ludovic Bernard, Nelle tue mani, con Jules Benchetrit. Il giovane Mathieu ha un gran talento per il pianoforte. Un giorno viene notato dal direttore di un Conservatorio che farà di tutto per trasformarlo nel miglior pianista della nazione.

Su Rete 4, alle 21.20, il film commedia del 1972, di Giuseppe Colizzi, …più forte ragazzi, con Bud Spencer, Terence Hill. Brasile: Salud (Bud Spencer) e Plata (Terence Hill) lavorano come piloti in piccole compagnie aeree. Per arrotondare truffano le assicurazioni, provocando incidenti con vecchi velivoli per incassare i risarcimenti. Ma un giorno sono davvero costretti ad atterrare nel cuore dell’Amazzonia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2016, di Jenmnifer Yuh, Alessandro Carloni, Kung Fu Panda 3. Dopo aver ritrovato il padre, Po raggiunge il suo villaggio natale, dove fa nuove amicizie. Ma una minaccia incombe: il terribile Kai minaccia di annientare tutti i maestri di kung f della Cina. Po, allora, smette di essere un allievo per trasformarsi in insegnante e addestrare tutto il villaggio alle arti marziali.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film horror del 2000, di Guillermo Del Toro, Blade II, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson. Blade, per metà uomo e per metà vampiro, è costretto ad allearsi con le altre creature delle tenebre per sconfiggere i Mietitori, una nuova razza di pericolosi mutanti.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2004, di Michael Mann, Collateral, con Tom Cruise, Jamie Foxx. Un killer, arrivato a Los Angeles con un elenco di cinque persone da uccidere, costringe un tassista a fargli da guida. Ma i ruoli di vittima e carnefice si confonderanno.

Pellicole sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film giallo del 2020, I delitti del BarLume – Tana libera tutti, con Corrado Guzzanti. Durante il lockdown, Pasquali ha degli appuntamenti in video chat con Dolores, una bella spagnola. Ma quando la donna scompare, chiede aiuto a Massimo per ritrovarla.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Pablo Larrain, Neruda, con Luis Gnecco, Gael Garcìa Bernal. Durante un congresso, il senatore e poeta Pablo Neruda critica il suo governo. L’artista viene rimosso dal proprio ruolo e, per evitare l’arresto, fugge dal paese, ma inutilmente.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Tony Giglio, S.W.A.T.: sotto assedio, con Sam Jaeger. Una retata della D.E.A. e della S.W.A.T. si conclude con una sparatoria e l’agente Travis cattura un misterioso prigioniero. Ma un gruppo d’assalto è alla ricerca del detenuto.