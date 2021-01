Questa sera, 29 gennaio 2021, Cake Star Pasticcerie in sfida torna su Real Time alle 21.00. Confermata la coppia di conduttori composta da Katia Follesa e Damiano Carrara.

La location scelta per fare da sfondo alla prima puntata della nuova edizione 2021 è il Lago di Como. Tre pasticcerie nei dintorni della città lombarda si sfidano “dolce a dolce” per scoprire chi merita il titolo di Cake Star. Come di consueto, ogni concorrente viene giudicato sulla base di tre categorie: la location della pasticceria, il cabaret di paste e il “pezzo forte”. Quindi, due delle tre pasticcerie si confrontano con una prova finale più impegnativa.

Come elemento di novità rispetto alle passate edizioni, ogni pasticcere può coinvolgere il proprio cliente di fiducia nella gara. Sarà proprio il cliente selezionato a proporre ai conduttori il suo dolce preferito. Inoltre, Carrara e la Follesa possono attribuire un bonus da 0 a 5 stelle aggiuntive sulla base dell’assaggio del dolce scelto dal cliente abituale.

Le altre location i cui pasticceri si sfideranno durante questa edizione sono distribuite lungo tutto lo stivale. Confermate Pisa, Alessandria, Ravenna, Costa Apuana. E ancora Brescia, Reggio Emilia, Treviso, Pesaro.

Vi ricordiamo che potete vedere tutti i dodici episodi della nuova edizione anche in streaming, tramite il sito discovery+.

Cake Star Pasticcerie in sfida 29 gennaio, la diretta