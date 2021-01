Questa sera, 30 gennaio 2021, Rai 1 trasmette alle 20.40 la sesta puntata di Affari tuoi Viva gli sposi. Carlo Conti accoglie in studio una nuova coppia di promessi sposi che tentano di conquistare il pacco con il premio più alto: 300.000 Euro.

Come di consueto, 10 Vip fra attori, cantanti e comici custodiscono 20 pacchi. In ciascuno si cela un premio in denaro, da 1 Euro fino al premio più prezioso. Tra in pacchisti di questa sera sono presenti Maddalena Corvaglia, Juliana Moreira, Eva Grimaldi e Lillo del duo Lillo e Greg (Pasquale Petrolo). E ancora Anna Tatangelo, Nino Frassica e Ubaldo Pantani. Poi, tornano ospiti di Affari tuoi Viva gli Sposi Christian De Sica e Massimo Ceccherini; i due sono già stati “testimoni” del programma nel corso della seconda (De Sica) e quarta (Ceccherini) puntata del game show.

Ai pacchisti si unisce anche un ulteriore personaggio del mondo dello spettacolo. Solitamente sono gli sposi a sceglierlo, affinché regali loro un’esibizione speciale, ad esempio la loro canzone preferita.

Vi ricordiamo che potete seguire in diretta Affari tuoi Viva gli sposi anche sul servizio in streaming RaiPlay.

Affari Tuoi Viva gli sposi 30 gennaio, la diretta

Noemi e Samuele sono i nomi degli sposi partecipanti questa sera. Sono nati a Poggibonsi, in Toscana, convivono già da 5 anni, ma la loro relazione dura da 15. Quindi, entrano uno ad uno i pacchisti. Ubaldo Pantani interpreta, per tutto lo svolgimento della puntata, la sua versione caricaturale del pianista Giovanni Allevi. Arriva il momento dell’estrazione del pacco di Noemi e Samuele: il numero 5.

Tra i premi di questa sera c’è un tappo, un pesce rosso e un orologio a cucù. La prima triade di pacchi aperti dalla coppia è abbastanza favorevole: contengono 5 Euro, 25.000 Euro e l’orologio a cucù. Così, il Dottore propone alla coppia di cambiare il loro pacco. Ma loro prontamente rifiutano. Purtroppo, subito dopo Noemi e Samuele aprono il pacco che contiene 250.000 Euro, il secondo premio più alto. Per fortuna controbilanciano con due pacchi più fortunati, con dentro 1 Euro e il premio FEELING. Nel corso della prova Feeling, la coppia accumula un montepremi di 7000 Euro; sarà loro in ogni caso indipendentemente dal contenuto del loro pacco.