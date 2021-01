C’è posta per te diretta 30 gennaio: De Filippi ospita Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo

Sabato 30 gennaio, dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la quarta puntata di C’è posta per te.

Come di consueto Maria De Filippi racconta le storie di persone comuni. Nella maggioranza dei casi si rivolgono al programma per ricongiungersi con i famigliari. E per fare una sorpresa ad una persona a cui sono legati, con l’aiuto di alcuni volti noti dello spettacolo.

Sette giorni fa la conduttrice ha accolto in studio Can Yaman e Michele Riondino. Gli ospiti invece del quarto appuntamento sono Gianni Morandi ed il calciatore Nicolò Zaniolo, accompagnato dalla madre.

C’è posta per te 30 gennaio, la diretta