Affari tuoi Viva gli sposi 23 gennaio 2021, coppia partecipante, vincita e ospiti

Questa sera, 23 gennaio 2021, Rai 1 trasmette dalle 20.35, la quinta puntata di Affari tuoi Viva gli sposi. Carlo Conti accoglie in studio una nuova coppia di Promessi Sposi, che si mette in gioco nel tentativo di vincere il montepremi più alto a disposizione: 300.000 Euro.

Gli ideali “testimoni” di nozze sono 10 Vip: cantanti, comici e attori, che regalano momenti di intrattenimento e spettacolo alla coppia. Questa sera partecipano Madalina Ghenea, Nicolò Zaniolo, Andrea Delogu, Serena Autieri e Rossella Brescia. Inoltre Tosca D’Aquino, Massimo Lopez, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli. Infine, le presenze fisse di tutte le puntate del game show: Nino Frassica e Ubaldo Pantani. Pantani stasera non interpreta nessun personaggio: è in studio come sè stesso.

Ai pacchisti si unisce anche un ulteriore personaggio dell mondo dello spettacolo, solitamente scelto dagli sposi. Il Vip regala un’esibizione speciale agli sposi, ad esempio la loro canzone preferita.

Vi ricordiamo che potete seguire in diretta Affari tuoi Viva gli sposi anche sul servizio in streaming RaiPlay.

Affari tuoi Viva gli sposi 23 gennaio, la diretta

Gli sposi di questa sera vengono dalla provincia di Milano. Si sposeranno il 18 settembre 2021, dopo 13 anni di fidanzamento. Si chiamano Jacopo ed Elena. Il pacco estratto da Elena è il numero 8. “Girato significa infinito” afferma romantico lo sposo Jacopo. Fra i premi ci sono uno stuzzicadenti, un bicchiere d’acqua e un set di pentole.

La prima triade di pacchi estratti è altalenante: 50 Euro, 75.000 Euro e 250 Euro.