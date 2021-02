Italia’s got talent 2021 diretta 3 febbraio, tutte le audizioni

Abbiamo seguito in diretta la seconda puntata di Italia’s got talent 2021, in onda su TV8 il 3 febbraio, alle 21.20. Conduce Lodovica Comello, mentre la giuria è composta dal collaudato quartetto Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi.

Proseguono le audizioni preliminari negli studi romani del programma. Tanti i partecipanti tra cantanti, acrobati, ballerini, maghi, ventriloqui. Nel corso della puntata di mercoledì 27 gennaio, Mara Maionchi ha già utilizzato il suo Golden Buzzer per promuovere in finale il corpo di danza delle Black Widow.

Questa sera, stando alle anticipazioni, ci sono numerose esibizioni di danza, ma non solo. Anche audizioni divertenti come quella della “pianta umana”, o la prova di una ragazza napoletana che mette a confronto la lingua inglese con alcune espressioni del dialetto partenopeo.

Le votazioni, però, non sono prerogativa esclusiva dei giudici: il pubblico da casa può votare le proprie esibizioni preferite. Si può esprimere la propria preferenza sia tramite l’applicazione ufficiale del talent show, che dal sito ufficiale di Italia’s got talent 2021. Infine, si può votare tramite Twitter, con un messaggio diretto verso l’account Twitter “@SkyUno”, ‘’@TV8it’’ oppure verso l’account Twitter “@IGT_official”. Oppure, più tradizionalmente, inviando un SMS al numero 4770470.

Potete seguire la seconda puntata della nuova edizione di Italia’s got talent 2021 anche in streaming, tramite il sito ufficiale di TV8.

Italia’s got talent 2021 diretta 3 febbraio