Italia’s got talent 2021 diretta 27 gennaio, prime audizioni

La nuova edizione di Italia’s got talent 2021 esordisce in diretta su TV8 questa sera, 27 gennaio. Confermato il ruolo di Lodovica Comello come conduttrice e dei quattro giudici del talent show; sono Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi.

Questa sera la prima puntata del talent show è dedicata alle audizioni preliminari. Ogni anno sono numerosissime le categorie che si presentano di fronte ai giudici di Italia’s got talent; ci sono ballerini, cantanti, acrobati, ventriloqui, contorsionisti, virtuosi strumentalisti e altro ancora.

Le votazioni, però, non sono prerogativa esclusiva dei giudici, Anche il pubblico da casa può votare le proprie esibizioni preferite. Si può esprimere la propria preferenza sia tramite l’applicazione ufficiale del talent show, che dal sito ufficiale di Italia’s got talent 2021. Infine, si può votare tramite Twitter, con un messaggio diretto verso l’account Twitter “@SkyUno”, ‘’@TV8it’’ oppure verso l’account Twitter “@IGT_official”. Oppure, più tradizionalmente, inviando un SMS al numero 4770470.

Potete seguire la prima puntata della nuova edizione di Italia’s got talent 2021 anche in streaming, tramite il sito ufficiale di TV8.

Italia’s got talent 2021 diretta 27 gennaio, la diretta