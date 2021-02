Il cantante mascherato diretta 5 febbraio: torna il Baby Alieno con una nuova identità

Venerdì 5 febbraio, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la seconda puntata de Il cantante mascherato.

Milly Carlucci è al timone dello show in cui molti personaggi dello spettacolo si esibiscono nascondendo la propria identità sotto dei costumi. Le maschere in gara sono l’Orsetto, il Gatto, il Pappagallo, la Tigre Azzurra. E ancora il Lupo, la Farfalla. Ma anche il Baby Alieno e la Pecorella che sono risultati i meno favoriti la scorsa settimana. I due protagonisti dovevano sfidarsi per lo spareggio ma a sorpresa il Baby Alieno aveva deciso di ritirarsi. Ed il pubblico è così riuscito a scoprire che sotto il costume si nascondevano i Ricchi e Poveri. Il gruppo presenzierà lo stesso in collegamento.

La trasmissione però ha deciso di reinserire nel cast il Baby Alieno, dotandolo di una nuova identità. Potrà così completare la sfida contro Pecorella.

Le esibizioni vengono valutate dai giudici Patty Pravo, Flavio Insinna, Caterina Balivo, Costantino Della Gherardesca e Francesco Facchinetti. E’ presente in studio anche il pool investigativo capitanato dal Commissario Capo Simone Di Pasquale e dall’Ispettore di Polizia Sara Di Vaira, che ha il compito di raccogliere più indizi possibili. Le coreografie sono di Raimondo Todaro.

Il cantante mascherato 5 febbraio, la diretta, il caso dei Ricchi e Poveri

Milly Carlucci nella diretta del 5 febbraio spiega ai telespettatori che torna in gara il Baby Alieno che però avrà una nuova identità. Così potrà completare lo spareggio con Pecorella che di conseguenza era stato sospeso nella puntata precedente.

Si collegano i Ricchi e poveri per spiegare il motivo per il quale hanno deciso di abbandonare. Non si è trattato di un malore, come in molti hanno sospettato, ma il fatto che hanno vissuto una sorta di claustrofobia in quanto non è semplice rimanere in quattro in uno spazio così ristretto. Hanno ammesso di aver sentito anche molto caldo e che non riuscivano quasi più a respirare.

Il cantante mascherato spareggio Baby Alieno e Pecorella

Il nuovo Baby Alieno è pronto ad affrontare lo spareggio con Pecorella. In onore dei predecessori canta Sarà perché ti amo, proprio dei Ricchi e Poveri. Dalle voci la maschera dovrebbe contenere due persone al suo interno, un uomo ed una donna.

Secondo la Balivo potrebbero essere i Jalisse, per Facchinetti Al bano e Romina. Flavio Insinna invece sospetta che possa esserci il Volo. Della Gherardesca opta per Cristina D’Avena. Patty Pravo infine sceglie un personaggio dello sport Massimiliano Rosolino.