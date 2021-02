Cake Star Pasticcerie in sfida 5 febbraio – La seconda puntata

Questa sera, 5 febbraio 2021, Katia Follesa e Damiano Carrara conducono la seconda puntata della nuova edizione di Cake Star Pasticcerie in sfida.

In occasione della prima puntata di venerdì 29 gennaio avevano partecipato tre laboratori comaschi. Stasera, invece, tre pasticcerie di Pisa si sfidano sulla base di altrettante categorie: location della pasticceria, il cabaret di paste offerto ai clienti, e il “pezzo forte” scelto dal concorrente in gara.

Come di consueto, i conduttori e gli altri due partecipanti assaggiano e valutano da 1 a 5 stelle ogni categoria. Poi, una novità dell’edizione 2021: Carrara e la Follesa provano un dolce selezionato per loro da un cliente abituale di ogni negozio in gioco; quest’ultima prova supplementare vale 5 stelle aggiuntive.

Vi ricordiamo che potete vedere tutti i dodici episodi della nuova edizione anche in streaming, tramite il sito discovery+.

Cake Star Pasticcerie in sfida 5 febbraio, pasticceria La delizia

La trasmissione inizia, e i conduttori presentano i concorrenti, tutti pasticceri di Pisa. La prima si chiama Candida, è una ex-psicologa. Ha cambiato percorso di vita una volta scoperti i “piaceri di gola” del cioccolato. La sua pasticceria si chiama Cioccoroccolato. Poi c’è Marco, ex-ciclista, anche lui ha modificato professione per diventare un pasticcere. Gestisce la pasticceria Al dolcemente. Infine, Massimiliano, proprietario della pasticceria La Delizia. Nel suo passato ci sono tanti viaggi in giro per il mondo.

Il primo negozio esaminato è La delizia di Massimiliano. Candida, appena entrata nella pasticceria, commenta con simpatia esclamando “sembra un kebabbaro”. In effetti, Massimiliaano ha riempito le pareti della sua pasticceria di oggetti esotici e fotografie di paesaggi “africani“. Katia, intanto, parla con Luca, il cliente abituale di Massimiliano.

Iniziano gli assaggi, e ogni concorrente, e i due conduttori, scelgono dei pasticcini da mettere alla prova. Candida nota subito una criticità a suo dire imperdonabile: Massimiliano ha sostituito il burro con la margarina. I giudici, invece, sono più indulgenti con Massimiliano, in particolare Katia. Damiano, da toscano d.o.p., si trova a suo agio, e apprezza i dolci di Massimiliano.

La meringata di Camilla, decorata come una criniera di leone, è il pezzo forte della pasticceria. Camilla è il nome della figlia di Massimiliano. Secondo Candida, però, è troppo semplice alla vista. “E’ compleannosa” dice Katia. Il gusto, invece, convince maggiormente anche i concorrenti.

Poi, i concorrenti e i giudici votano nelle tre categorie a disposizione:

Candida: Pasticceria 3, Cabaret Paste 2, Pezzo forte 2

Marco: Pasticceria 3, Cabaret Paste 2, Pezzo forte 3

Katia: Pasticceria 3, Cabaret Paste 3, Pezzo forte 4

I voti di Damiano resteranno segreti fino alla fine della competizione. Il punteggio parziale è di 25 stelle. Infine, Katia e Damiano assaggiano il dolce proposto dal cliente abituè. Purtroppo, nè Katia nè Damiano pensano che il dolce proposto, un budino di riso, meriti il bonus.

Cake Star Pasticcerie in sfida 5 febbraio, pasticceria Cioccoroccolato

Tocca poi alla pasticceria di Candida, l’appassionata di Cioccolato. Infatti, la sua pasticceria si chiama Cioccoroccolato.