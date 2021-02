Gli Specialisti serie tv Rai 2, trama, cast, finale, dove è girato

Rai 2 trasmette la prima stagione della serie tv Gli Specialisti. L’appuntamento è a partire da venerdì 5 febbraio, in seconda serata, alle 23.40. Gli specialisti è una serie televisiva tedesca di genere poliziesco e con atmosfere da giallo. É stata prodotta dal 2016 da UFA Fiction.

Gli Specialisti serie tv Rai 2 trama generale

Della serie, trasmessa in prima visione in Germania dall’emittente ZDF, sono andate in onda le prime tre stagioni, per un totale di 35 episodi. Ognuno degli episodi ha la durata di 45 minuti circa ciascuno. Inoltre, in un secondo momento, una quarta stagione è stata in produzione ed è stata l’ultima della serie che si conclude dopo 48 episodi. ZDF, successivamente, ha trasmesso le ripetizioni della serie sullo stesso slot.

La prima consisteva in dieci episodi. La seconda era composta da 13. La terza e la quarta stagione comprendono un totale di 25 episodi

Protagoniste delle vicende raccontate sono una squadra di poliziotti e una squadra di medici legali di Berlino. Sono rispettivamente capitanate dal Commissario Capo Mirko Kiefer e dalla Dott.ssa Katrin Stoll.

I due team con i responsabili a capo, agiscono in perfetta sinergia nella soluzione di intricati casi di omicidio avvenuti alcuni decenni prima. Si occupano, dunque, di cold case la cui soluzione è rimasta spesso irrisolta.

Il titolo originale è Die Spezialisten – Im Namen der Opfer.

Il primo caso, trama

Il primo caso della serie interpretata da Valerie Niehaus, David Rott e Katy Karren Bauer ha come titolo Un perfetto sconosciuto. In lingua originale è conosciuto come Der verlorene Sohn. E fu trasmesso in prima visione il 3 febbraio 2016.

La vicenda raccontata prende il via quando il ventitreenne Igor Repin, figlio di un noto gioielliere, viene trovato annegato nella Sprea. Le prime analisi sul cadavere, rilevano la presenza del DNA di una donna. Infatti, nel 2006, l’allora tredicenne Igor, era stato sottoposto, a causa di un cancro, ad un trapianto di midollo osseo. La squadra del commissario Mirko Kiefer, scopre che la donatrice è Nancy Huber, allora giovane moglie di Andreas, un oscuro impiegato di banca, scomparsa pochi giorni dopo la donazione durante la annuale Loveparade.

Altri interpreti di puntata sono: di puntata sono: Paul Faßnacht come Wolf Zarske, Gitta Schweighöfer come Irmgard Zarske, Barbara Schöne come Rita Krupke, Arndt Schwering-Sohnrey come Uwe Zarske, Thomas Arnold come Dietmar Heyne, Gordon Kämmerer come Gerd Zarske.

Gli interpreti principali di tutta la serie