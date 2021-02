C’è posta per te 13 febbraio: Ospite Paolo Bonolis, sorpresa a Francesca

Maria De Filippi, nella puntata del 13 febbraio di C’è posta per te su Canale 5 ha ospitato Paolo Bonolis. Il conduttore ha aiutato i tre protagonisti della storia a realizzare una sorpresa alla loro madre.

C’è posta per te 13 febbraio, Paolo Bonolis

Il primo ospite della puntata del 13 febbraio è Paolo Bonolis. I protagonisti sono tre figli che hanno deciso di fare un regalo alla madre Francesca, che dopo la morte del marito, non è più la stessa.

Il genitore aveva scoperto recentemente di aver contratto la leucemia. Si è dovuto sottoporre a delle cure e ad un intervento. E a causa della pandemia è stato obbligato a festeggiare il 50° esimo compleanno in ospedale. I famigliari non potevano rendergli sempre visita nell’Istituto ospedaliero, ma si tenevano comunque in contatto con lui solo tramite le telefonate.

I figli vogliono far comprendere alla madre l’immenso amore che provano per lei. E che deve ritrovare la voglia di tornare a vivere.

C’è posta per te, la storia di Francesca

Nella lettera che Maria legge a Francesca viene messo in evidenza l’amore che la signora ha provato per il marito. Lo ha conosciuto quando aveva 13 anni e non si sono più lasciati. Si sono sposati ed hanno avuto tre bambini.

Come genitori hanno compiuto molti sacrifici per poter crescere tre figli. Ma hanno cercato comunque di non far mancare loro nulla. Ma un giorno la loro famiglia ha dovuto fare i conti con la malattia del capofamiglia, che ha sconvolto le loro esistenze. Il signore si è poi aggravato dopo il lockdown ed ha perso la vita. I tre figli spiegano a Francesca che il ricordo del padre rimarrà sempre con loro. E non vorrebbe vedere i suoi famigliari soffrire per la sua assenza. Francesca, inoltre, deve occuparsi dei nipoti, di cui uno in arrivo.

L’ingresso di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis raggiunge Francesca e si accomoda affianco a lei. Si complimenta con la signora che è riuscita a costruire una famiglia così unita. Il conduttore vuole realizzare un sogno che Francesca da tempo voleva fare con il marito, ovvero una crociera ad Istanbul. Bonolis regala il viaggio a tutta la e potranno partire appena sarà possibile.