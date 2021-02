C’è posta per te 13 febbraio: Dopo 30 anni Antonella lascia Eugenio

Nella puntata di C’è posta per te del 13 febbraio su Canale 5 Maria De Filippi ha raccontato la storia di Eugenio. Vuole ricucire il rapporto con la moglie Antonella, con la quale è sposato da oltre 30 anni.

C’è posta per te la storia Eugenio

Il signor Eugenio vuole riconquistare la moglie Antonella. La consorte lo ha lasciato perché ha scoperto alcuni suoi tradimenti virtuali. Continuano a condividere lo stesso tetto ma sono separati in casa.

Il protagonista ha raccontato alla conduttrice di essere sposato con Antonella da 30 anni, ed hanno avuto tre figli. Qualche anno fa però ha scelto di iscriversi in una chat di incontri ma non è mai uscito con nessuna donna. Il tutto si limitava a delle chat. Ma quando ha cancellato il profilo, si è messo in contatto con un’altra signora, conosciuta sui social. Anche in questo caso Eugenio non l’ha mai incontrata dal vivo. Cercava qualche momento di evasione in un periodo in cui si sentiva trascurato dalla moglie. Lei lo aveva già perdonato tante molte ma lui ha continuato a scrivere a delle sconosciute. E dopo la scoperta dell’ennesima chat, Antonella ha deciso porre fine al suo matrimonio.

C’è posta per te, la reazione della moglie Antonella

Antonella ha accettato l’invito e si accomoda sul divanetto di C’é posta per te. La signora racconta che il marito si era distaccato da lei. E aveva notato che trascorreva troppo tempo con il cellulare. E solo in secondo momento ha scoperto tutte le sue chat. E’ inevitabile che la signora provi ancora dei sentimenti nei confronti del marito perché sono insieme da più di 30 anni. Ma non comprende per quale motivo ha iniziato a cercare altre donne.

Lui si giustifica spiegando che si limitava soltanto a scrivere. E che non c’è stato nulla di concreto. Ha capito di aver sbagliato ma in quel desiderava solo avere delle attenzioni femminili. Antonella però non riesce più a fidarsi di lui perché l’ha riempita di bugie. Decide infatti di chiudere la busta senza concedergli un’altra opportunità.

Eugenio spiega alla conduttrice che a questo punto lascerà il tetto coniugale per costruirsi una nuova vita.