Live non è la D’Urso, 14 febbraio 2021, ospiti, rivelazioni choc, sfere

Domenica In torna in onda il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, con ospiti in studio ed in collegamento. L’appuntamento con la ventitreesima puntata è alle ore 14:00 su Rai 1 . Il contenitore festivo è condotto da Mara Venier. Ed è trasmesso in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi.

Domenica In ospiti 14 Febbraio, Dario Argento e la figlia Asia

Nella puntata del 14 febbraio la conduttrice accoglie in studio Dario Argento e la figlia Asia, che si raccontano tra carriera e vita privata. Il maestro del brivido, a distanza di otto anni dal suo ultimo film, è tornato dietro la macchina da presa per realizzare Occhiali Neri. La pellicola di genere giallo segna il ritorno della coppia nell’ambito cinematografico. In passato Asia Argento ha, infatti, preso parte ad alcuni film del padre come Il fantasma dell’opera, Trauma. Ed ha recitato anche in La sindrome di Stendhal, La terza madre e Dracula 3D.

Asia Argento inoltre presenta la sua autobiografia dal titolo Anatomia di un cuore selvaggio. Durante l’intervista i due protagonisti ripercorrono anche la loro storia familiare. E non mancherà sicuramente un ricordo di Daria Nicolodi, madre di Asia ed ex compagna di Argento. L’attrice fiorentina è scomparsa lo scorso 26 novembre, all’età di 70 anni. Indimenticabile la sua interpretazione in Profondo rosso, uno dei capolavori di Argento, nel ruolo della giornalista Gianna Brezzi.

Domenica In, spazio dedicato a Sanremo

Come ogni anno Domenica In dedica uno spazio al Festival di Sanremo, in partenza il prossimo 2 marzo. Dopo le polemiche sull’eventuale presenza dei figuranti nella platea dell’Ariston, la Rai ha deciso che la kermesse canora andrà in onda senza pubblico, come tutt’ora accade in molte trasmissioni televisive.

Al talk partecipano Pino Strabioli e Nunzia De Girolamo, che ha debuttato ieri come conduttrice nel programma Ciao Maschio. Presente Pierluigi Diaco, attualmente al timone di Ti sento su Rai 2. Gli ospiti cercano di fare delle previsioni sulla 71° edizione. Si discute su come verrà gestita la competizione canora in osservanza dei protocolli sanitari. E si tenta di fare pronostici sui super ospiti. E si punta l’attenzione sui temi sociali che verranno trattati nel corso delle cinque serate.

Domenica In ospiti 14 febbraio Alberto Urso

Nel giorno di San Valentino, da Mara Venier torna anche Alberto Urso, vincitore di Amici 18. Il cantante messinese canta dal vivo il suo ultimo singolo dal titolo Amarsi è un miracolo. Il brano racconta come l’amore vero sia in grado di affrontare qualsiasi ostacolo.

Anche questa settimana è, inoltre, presente Vincenzo De Lucia. L’imitatore di Stasera tutto è possibile è ormai diventato una presenza fissa nel salotto della Mara Venier. Ogni domenica propone l’imitazione di alcuni volti femminili della televisione e della musica, tra i quali anche la stessa Venier.

La campagna vaccinale anti Covid

Come ogni settimana Mara Venier dedica uno spazio di Domenica In alla promozione della campagna vaccinale Anti Covid. Oggi è presente, ancora una volta, il Prof Francesco Le Foche per gli ultimi aggiornamenti sui dati dei contagi e sull’andamento della somministrazione dei vaccini. Tornano anche il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri e Giovanna Botteri. La conduttrice accoglie anche Piero Di Lorenzo, Amministratore Delegato dell’IRBM, Istituto di Ricerca di Biologia Molecolare che ha sede a Pomezia.