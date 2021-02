Stasera in tv 14 febbraio 2021. Si conclude la fortunata serie Mina Settembre con l’ultima puntata. Tornano i tre talk della domenica sera: Che tempo che fa, Live Non è la D’Urso e Non è L’Arena. Ecco nei dettagli la programmazione su tutte le reti.

Stasera in tv 14 febbraio 2021, programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, gli ultimi due episodi della fiction Mina Settembre. Il primo s’intitola Piccole grandi bugie. Sonia, la badante di Olga (Marina Gonfalone), sembra scomparsa nel nulla. Mina (Serena Rossi), ancora turbata per la sua recente scoperta, si mette alla ricerca della donna insieme con Titti. Scopre così alcuni sorprendenti particolari del passato di Sonia.

A seguire, il secondo episodio, Mio fratello non è figlio unico. Mina mette insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e fa i conti con una dolorosa verità che sconvolge gli animi di tutti.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Anche in questa edizione il programma domenicale di Fabio Fazio riesce ad avere in esclusiva ospiti internazionali di grande spessore, come Susan Sarandon, George Clooney e l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama: “Ognuno di questi incontri è per me un regalo”, ha dichiarato Fazio.

Su Rai 5, alle 20.45, il concerto Osn – Amore in musica. Prosegue la maratona con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai “Amore in musica”. Sul podio questa volta c’è il maestro Daniele Gatti. In programma la Sinfonia n. 9 in re maggiore composta da Mahler fra il 1908 e il 1910.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Un altro giorno di festa tra politica, attualità, cronaca, gossip e interviste confidenziali per Barbara d’Urso che, alle 17.20, presenta una nuova puntata di “Domenica Live” e poi, in prima serata, è la padrona di casa per più di quattro ore del talk show da lei creato nel 2019 con l’autore Ivan Roncalli.

La7, Tv8 e Real Time

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Con la ben nota grinta Massimo Giletti affronta con i suoi ospiti le situazioni più scottanti dell’attualità, privilegiando l’analisi della situazione sanitaria e sociale del nostro Paese ma anche il delicatissimo momento politico.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Family Food Fight Italia. Si avvicina il momento della verità, quando sapremo il nome della famiglia vincitrice del torneo e del premio da 100.000 euro. In giuria, con Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich, c’è Lidia Bastianich, mamma di Joe.

Su Nove, alle 21.25, il reality Quasi quasi cambio i miei. Al via un nuovo reality che vede due ragazzi, tra i 14 e i 17 anni, scambiarsi la famiglia per 5 giorni. Stasera ci sono Aurora, 16 anni, e Giulia, 17 anni. La prima in casa non alza un dito, la seconda si occupa da sempre dei 3 fratellini.

Stasera in tv 14 febbraio 2021 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il fil fantastico del 2007, di Chris Weitz, La bussola d’oro, con Dakota Blue Richards. Per salvare la vita a un amichetto, la piccola orfanella Lyra si avventura in un universo parallelo, popolato da malvagi e figure magiche. Una bussola può risolvere l’enigma.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2017, di Joss Whedon e Zack Snyder, Justice League, con Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa. Dopo la scomparsa di Superman, l’esercito di parademoni guidati dal feroce Steppenwolf attacca la Terra con l’obiettivo di conquistarla, rendendo schiavo il genere umano. Tocca a Wonder Woman (Gal Gadot) tentare di sgominarli, contando anche sul prezioso aiuto di Batman (Ben Affleck).

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1999, di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shute, con Tom Cruise, Nicole Kidman. Belli, ricchi, borghesi. William e Alice sembrano una coppia perfetta. In realtà il loro rapporto scivola in fantasie extraconiugali che si trasformano in pericolosi giochi.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2003, di R. Curtis, Love Actually – L’amore davvero, con Hugh Grant. Sullo sfondo di una Londra natalizia, si dipanano le vicende amorose di due coniugi, un bambino e il suo patrigno; il primo ministro e la segretaria; due giovani sposi.

Film sulla piattaforma Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2015, di Ericson Core, Point Break, con Luke Bracey, Edgar Ramirez, Ray Winstone. L’agente dell’Fbi Johnny Utah, appassionato di sport estremi, s’infiltra in un gruppo di atleti capeggiato da Bodhi. E’ convinto che siano i responsabili di alcune spettacolari rapine.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2013, di Brett Ratner, Hercules: il guerriero, con Dwayne Johnson. Il semidio Hercules vuole porre fine a una sanguinosa guerra e tornare a regnare sulla Tracia. Ma per realizzare il suo sogno dovrà affrontare mille pericoli e furfanti di ogni sorta.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2019, di M. Night Shyamalan, Glass, con James McAvoy, BruceWillis. Il vigilante David Dunn affronta L’Orda che ha rapito altre ragazze per sacrificare alla Bestia. Ma entrambi vengono catturati dalla polizia e dalla psichiatra Ellie Staple.