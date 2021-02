Il salone delle meraviglie 4 puntata 16 febbraio, i due episodi in onda

Martedì 16 febbraio, dalle 21.25 in diretta su Italia 1, va in onda Le Iene Show. Come di consueto i conduttori del primo appuntamento settimanale sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Come vi abbiamo già anticipato la puntata del giovedì torna invece a marzo. E si alternano Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani con Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Tra i servizi proposti nella prima puntata del 2021, la storia di Carlo Gilardi che è ospite di una RSA apparentemente contro il suo volere. E l’intervista alla giovane cantautrice Madame. Il programma si occupa anche del social del momento Clubhouse, in cui si interagisce solo attraverso la voce. Giorgio Romiti invece torna sul caso di Chico Forti, condannato all’ergastolo in America per l’omicidio di Dale Pike.

La vittima dello scherzo è invece Floriana Secondi. Vinse la terza edizione del Grande Fratello.

Le Iene Show diretta 16 febbraio, Pucci

Il primo servizio è dedicato al modello australiano per tenere sotto controllo il Covid. Vi sono poche restrizioni ma appena si registra un caso avviene un lockdown totale per pochi giorni. In tal modo riescono a tracciare i casi di positività e contrastano la mortalità. Dall’inizio della pandemia si sono registrati infatti solo 909 casi e l’ultimo risale al 28 dicembre.

Entra in studio Andrea Pucci, munito di scheletro per un brevissimo sketch in cui finge di trovarsi nel suo programma La Pupa e il secchione e viceversa.

Le Iene Show scherzo Floriana Secondi

Floriana Secondi vuole realizzare un sogno, incidere una canzone. La vincitrice del Grande Fratello del 2003 si trova in sala di registrazione per realizzare il brano. Ma mentre sta registrando ascolta la fidanzata dell’autore del testo che la denigra in continuazione. Oltre a criticare il suo modo di cantare contesta il fatto che va sempre fuori tempo. La ragazza è anche indespettita anche perché Floriana sta impiengando troppo ore per registrare.

Il giorno dopo la rivale di Floriana decide di incidere la sua canzone, cambiando solo qualche parola del testo. Il brano è accompagnato anche dal videoclip che Floriana visiona sul cellulare. Viene poi convocata dal produttore che mette a confronto le due versioni. Lui ovviamente sceglie quello della fidanzata dall’autore e vuole estromettere Floriana dal progetto musicale. La gieffina però perde le staffe. Ed è decisa di intraprendere una battaglia legale e mediatica. Ma una volta uscita dallo studio del produttore scopre che si tratta di uno scherzo. Floriana Secondi è presente in studio assieme a Marcuzzi e Savino per commentare quanto accaduto.

Le Iene Show diretta 16 febbraio, le polemiche sul caso Sarpiero

Filippo Roma si è occupato del giudice Nunzio Sarpiero, che si trovava a Roma il 28 gennaio perchè si sta occupando del caso Gregoretti in cui è coinvolto Salvini. Quel giorno dopo aver ascoltato Conte, ha realizzato una conferenza stampa improvvisata con i giornalisti. Ma il fatto che Le Iene reputano grave è che il Lazio era zona arancione. E di conseguenza bar e ristoranti devono essere inaccessibili al pubblico e sono aperti solo per l’asporto.

Ma la Iena è entrato nel ristorante in cui stava pranzando Sarpiero. Il magistrato minimizza l’accaduto ed è pronta a pagare un’eventuale multa. Il ristoratore invece si giustifica spiegando che a causa delle continue restrizioni hanno dei problemi economici. Ma ora ha il terrore che per 200 euro di conta, potrebbe pagare un’alta sanzione.

Le Iene Show, opere pubbliche mai completate

La trasmissione si occupa delle opere pubbliche che sono ferme da decenni. Le Iene auspicano che il decreto Sblocca cantieri, possa velocizzare i lavori. Di opere pubbliche ce ne sono molte in giro per l’Italia ed il programma ne cita alcuni. Si parte dalla metro C di Roma, il cui cantiere è fermo tra il Colosseo e Piazza Venezia. E che doveva essere terminata alla fine del secolo scorso per essere pronto per il Giubileo del 2000.

Si sposta poi in Sicilia per occuparsi del Porto di Palermo, e della Diga di Pietrarossa, che potrebbe risolvere i problemi ricorrenti di siccità. A loro si aggiungono la strada statale 106 Jonica, considerata una delle più pericolose nel nostro Paese, e il mancato ampliamento della Diga Foranea di Genova. Tutte queste opere dovrebbe essere finanziate con il Recovery fund, che impone di terminare i lavori del 2026.

La nuova Iena, Aurora Ramazzotti

La novità del 2021 è che Aurora Ramazzotti entra a far parte del cast de Le Iene. Nel suo primo servizio si occupa di politica. Domanda ai politici perché al Governo la percentuale di donne presenti è sempre relativamente bassa. Ma nessuno fornisce una risposta esustiva. La Boldrini auspica ad un maggiore equilibrio di genere nelle Istituzioni. E molti politici non sanno rispondere alla domanda se ricordano qual è stata la prima donna Premier italiana. Alcuni sono in difficoltà ma altri forniscono la risposta giusta. Nessuna donna ha mai ricoperto quel ruolo.

Le Iene Show diretta 16 febbraio, plasma iperimmune

Le Iene tornano ad occuparsi del plasma iperimmune, che accelerebbe la guarigione dal Covid. Ha inoltre costi irrisori perché è prodotto dai pazienti che hanno avuto il virus e che possono donarlo agli altri malati. AL momento però gli studi si sono incentrati sui monoclonali che garantirebbe maggiore efficacia.

La differenza è che i farmaci monoclonali non ci sono ancora mentre nel frattempo potrebbero essere utilizzate dosi di plasma. Quest’ultimo non riduce ma la mortalità, ma potrebbe aiutare i pazienti meno gravi. Ma darebbe ottimi risultati se somministrato nella fase iniziale dell’infezione del virus. In molti ospedali inoltre non raccolgono il plasma nonostante il numero dei contagiati sia tutt’ora elevato.

Le Iene Show, il Cashback

Il Governo verso la fine del 2020, ha introdotto il Cashback che permette a chi paga con la carta di credito di ricevere indietro il 10% sul transazione effettuata. Ma è stato introdotto anche il Super Cashback che prevedere alle prime 100.000 persone che eseguiranno maggiori transazioni di ottenere 1.500 euro.