Il salone delle meraviglie 4 puntata 26 gennaio i due episodi in onda

Real Time trasmette alle 22.40 questa sera, 26 gennaio 2021, una nuova puntata de Il salone delle meraviglie 4.

Federico Fashion Style si divide, come sempre, tra il suo salone storico e il nuovo centro aperto alla Rinascente di Roma. Proprio alla Rinascente, nella prima puntata di questa sera dal titolo “Prendi l’arte e mettila da parte“, due clienti sono pronte a mettere in difficoltà il noto coiffeur. Sono Roberta e Miriam, due gemelle che Federico Fashion Style conosce bene, e che da Anzio si dirigono a Roma per scoprire se le nuove clienti romane rischiano di “insidiare” il loro hair stylist di fiducia.

E poi, nella puntata successiva “Telefoni che scottano“, il centralino del Salone delle Meraviglie rischia di andare in tilt quando Tatiana, Patty e Alessia sostituiscono per un giorno Monica, la centralinista di fiducia di Federico.

Vi ricordiamo che potete recuperare gli appuntamenti andati in onda sul sito in streaming gratuito Discovery+.

Il salone delle meraviglie 4 puntata 26 gennaio

La giornata inizia presto, e le prime clienti sono subito esigenti. Tiziana, una Fashion Designer, vuole un restyling totale della sua pettinatura. Nel frattempo, Roberta e Miriam, due gemelle clienti di lunga data di Federico, arrivano nel salone di Roma insieme a Pamela, impiegata e nuova cliente del salone. Loro vogliono mettere alla prova Federico per vedere come se la cava nel nuovo salone della Rinascente. Pamela, invece, vuole un taglio più femminile.

Pamela dialoga con Roberta mentre Federico acconcia loro i capelli. La donna ha da poco superato un tumore alla tiroide, e si confida con Federico e Roberta. Lo stesso fanno Miriam e Tiziana, la fashion designer.

Alla fine del trattamento, Pamela è completamente diversa da prima. I suoi capelli lunghi e neri sono ora rossi e corti. Del resto, la donna aveva chiesto un cambiamento radicale, e lo ha ottenuto. Infine, Tiziana ha fatto un regalo a Federico: una camicia e una mascherina abbinata in nero e oro.

La seconda puntata

Monica, la centralinista di Federico, ha bisogno di una nuova pettinatura. “La gente ti deve immaginare bellissima, non con questo capello nero cozza” commenta Federico. Così, c’è bisogno di una sostituzione per il centralino del negozio. Tatiana, Patty e Alessia, clienti abituali del negozio sono le sostitute perfette secondo Federico.

Intanto, entrano nel salone di Anzio due clienti particolari: Nancy e Federica, giovani gemelle appassionate di musica metal. “Mi sembrano quelli della famiglia Addams” afferma Federico. Che poi decide di colorare le loro chiome di due colori “metà testa di un colore, metà testa di un altro, per non fare torto a nessuno”. Nel centralino, però, le cose iniziano a farsi “scottanti“. Il nuovo ragazzo di Tatiana la cerca continuamente, ed è troppo geloso. La rintraccia persino dentro al centralino.

Federico propone alla sua centralinista Monica delle extension castane. “Spero che Federico mi aiuti a fare colpo con un uomo” dichiara lei. Federico la accontenta in pieno, con un taglio molto più moderno e vaporoso di prima.

Terminata la pettinatura, Nancy e Federica mostrano a Federico un video in cui hanno registrato una canzone che scritta apposta per lei.